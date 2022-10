Brésil:. Lula trouve des alliés pour le second tour

L'ancien président candidat pour le parti des travailleurs (PT) Louis Inacio Lula da Silva, a continué ce jeudi à recevoir le soutien de différentes alliances politiques pour le second tour des élections présidentielles prévu pour le 30 octobre prochain.

L'ancien président du géant sud-américain, Fernando Enrique Cardoso, a exprimé son soutien à son rival politique historique et affirmé : « A ce second tour, je vote pour une histoire de lutte pour la démocratie et l'inclusion sociale. »

Bien que le Parti de la Social-démocratie Brésilienne (PSDB) n'ait pas présenté de candidats à la présidence à ces élections, il a soutenu la coalition du mouvement de la démocratie brésilienne (MDB).

La candidate du MBD, Simone Tebet, a affirmé mercredi qu'elle soutiendrait le dirigeant du PT à cause de « son engagement envers la démocratie et la Constitution qu'elle ne reconnaît pas dans le président actuel. »

De même, le Parti Démocratique travailliste (PDT) du Brésil a signalé qu'il soutiendrait la candidature de Lula parce que « nous avons un président absolument incapable qui a abandonné des millions de Brésiliens à leur sort et est responsable de la mort de 700 000 autres pendant la pandémie. »

Avec le soutien du MDB et du PDT, le candidat de gauche obtient le soutien de ceux qui sont arrivés en troisième et en quatrième position lors du premier tour des élections présidentielles.

D'autres part, le chef de l'État, Jair Bolsonaro, a le soutien du gouverneur élu de l'État de Minas Gerais, Romeu Zema, ainsi que celui du gouverneur de l'État de Sao Paulo, Rodrigo Garcia.

Selon le plus récent sondage de l'Institut d'Enquêtes Electorales (IPC), Lula obtient 51 % des intentions de vote et dépasse de huit points le candidat conservateur et d'extrême droite.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/candidato-lula-alianzas-partidos-politicos-brasil-balotaje-20221006-0015.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/10/bresil.lula-trouve-des-allies-pour-le-second-tour.html