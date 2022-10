Colombie: Des investissements sociaux à la hausse dans le budget 2023

La Havane, 19 oct. (RHC)- Le Congrès de la Colombie a approuvé ce mercredi le budget 2023.

Une note du ministère des Finances signale que les investissements sont en hausse de 6,3 % par rapport à 2022 et totalisent 74 000 milliards de pesos, 11 milliards 300 millions de plus que l’enveloppe proposée par l’administration précédente.

Grâce à cet investissement plus élevé, la politique fiscale contribuera à renforcer la résilience de l'économie colombienne face à l'adversité internationale, par l'expansion et la diversification des chaînes de production et d'approvisionnement, conformément à la transition énergétique et à la recherche de la paix totale, ajoute la note.

Cette augmentation est justifiée par les ressources destinées à réduire le déficit du Fonds de stabilisation des prix des carburants, auquel sera alloué 1,3% du PIB l'année prochaine.

La loi approuvée vise également à renforcer les transferts en espèces contre la faim, la substitution des cultures et la mise en œuvre de programmes de paix dans les zones de conflit.

En outre, il a pour but de favoriser la sécurité alimentaire grâce à la production agricole, améliorer l'entretien des routes, préserver l'environnement, améliorer les infrastructures éducatives et combler les lacunes numériques dans les zones reculées, entre autres questions.

Des dispositions visant à lutter contre l'inflation ont également été incluses, telles que des subventions pour l'électricité et le gaz, ainsi que des subventions pour le transport de marchandises.

Il contient aussi des mesures d'attention, d'assistance et de réparation intégrale pour les victimes du conflit armé interne, de prévention et de gestion des risques de catastrophes, et d'allègement du paiement des dettes de l'Institut colombien de crédit éducatif et d'études techniques à l'étranger, entre autres actions.

Le ministre des Finances, José Antonio Ocampo, a assuré que le budget 2023 est la carte de navigation financière du Gouvernement du Changement pour l'année à venir, face aux défis posés par la post-pandémie, dans un environnement international complexe, caractérisé par l'inflation mondiale, le ralentissement économique, les taux d'intérêt élevés, et le frein au risque financier vers les économies émergentes.

Source: Prensa Latina

