Colombie: Une vingtaine d’anciens officiers avoue sa responsabilité dans l’affaire des «faux positifs»

La Havane, 21 oct. (RHC)- Une vingtaine d’anciens officiers colombiens ont avoué leur responsabilité dans le meurtre de 296 personnes qu’ils ont fait passer pour des guérilleros.

Parmi eux, le général de division à la retraite, Henry William Torres a reconnu son implication dans l’affaire des «faux positifs».

La Juridiction spéciale pour la paix a indiqué jeudi que les responsables avaient été inculpés le 14 juillet et appelés à reconnaître l'assassinat de 296 personnes, entre 2005 et 2008, au cours de 212 événements survenus dans les départements de Casanare, Boyacá, Meta et Arauca, pendant le gouvernement d'Álvaro Uribe.

Au total, ajoute la Juridiction spéciale pour la paix, 22 hauts responsables militaires et trois participants non déterminés qui faisaient partie de la Gaula Casanare, du bataillon d'infanterie n° 44 "Ramón Nonato Pérez" et des bataillons de contre-guérilla 23, 29 et 65, du DAS, ainsi que deux civils, ont été inculpés. Ces accusations tenaient compte du témoignage de Dairo Antonio Úsuga, alias "Otoniel", ex-leader du Clan du Golfe, qui a récemment été extradé vers les États-Unis.

Le JEP a informé que les autres accusés dans cette affaire, dont l'inspecteur retraité du DAS Orlando Rivas, identifié comme un "co-auteur" avec des "contributions essentielles", et cinq autres auteurs présumés, ont jusqu'au 8 novembre 2022 pour reconnaître ou rejeter les faits.

De leur côté, les victimes accréditées et le ministère public ont le même temps pour faire des déclarations sur ces affaires.

Une fois ce processus achevé, une date sera fixée pour l'audience publique de reconnaissance des responsables, comme celles qui ont déjà eu lieu pour les sous-affaires Norte de Santander et Costa Caribe.

