Cuba: 4  médailles au championnat panaméricain d'haltérophilie de Lima

Elizabeth Caridad Reyes Entenza a remporté trois médailles d'argent et Lesther Miguel Fernández Prades une au championnat panaméricain d’haltérophilie pour jeunes qui s’achève aujourd'hui à Lima, la capitale du Pérou.

Reyes, double vice-championne du monde jeune, a failli remporter les trois médailles d'or à Lima, selon la diffusion télévisée en direct de la Fédération panaméricaine d’haltérophilie.

Dans la catégorie des 87 kilos, la Cubaine a soulevé 94 et 97 kg dans l'exercice de démarrage, mais a échoué avec 99.

L'or et le bronze étaient pour les Etasuniennes Avery Owens avec 98 kg et Amanda Robles avec 97 kg.

La Cubaine a soulevé 123 et 127 kg mais lors de sa dernière exécution, elle a raté sommet du podium devant 131 kg.

Owens (128) et Robles (117) avec les places 1 et 3 ont de nouveau escorté l'Antillaise, visiblement insatisfaite d’elle-même.

L'histoire s’est répétée lors de la remise des prix du total, avec Owens (226), Reyes (224) et Robles (214).

Parmi les hommes de 102 kg, Lesther Miguel Fernández Prades a commencé avec une série parfaite de 143, 148 et 151 kg au démarrage, une épreuve où il a obtenu une médaille d’argent.

Fernandez a perdu ses autres chances de podium en échouant aux trois tentatives de départ, toutes avec 185 kg.

Marifélix Sarría, quant à lui, a remporté aujourd'hui la médaille d'or dans le démarrage de la division de plus de 87 kg. La Cubaine a parfaitement travaillé sur ce mouvement avec des projections de 127, 133 et 137 kg, avec lesquelles elle a dépassé la Brésilienne Taiane de Lima (137 kg, poids corporel plus élevé) et la Canadienne Emma Friesen (133 kg).

Auparavant, la Cubaine avait obtenu la médaille de bronze au départ avec 102 kg, derrière Friesen (112 kg) et Lima (105 kg).

Le biathlon a été dominé, dans l'ordre par Friesen (245 kg), Lima (242 kg) et Sarría (239 kg).

Avec ces trophées , Cuba a arrondi à sept ceux qu’elle a atteints dans la compétition avec à peine trois concurrents.

