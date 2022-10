Cuba: 76e anniversaire du stade latino-américain

Par : Angélica Arce Montero

Pour couronner la journée pour l'anniversaire du Latino, l'équipe nationale des jeunes a joué un but amical avec l'équipe de première catégorie de La Havane. Photo : Angélica Arce Montero.

À l’occasion du 76e anniversaire du stade latino-américain, une rencontre a eu lieu cet après-midi dans le salon Adolfo Luque de cette installation avec des gloires sportives et la presse spécialisée.

Des expeloteros tels que Luis Zayas, Rodolfo Puente, Pedro Medina, Antonio Scull, Tony González et Julio Romero ont assisté à l’échange.

Luis Zayas a remercié la rencontre avec ses coéquipiers et a qualifié de très productif pour sa carrière sportive dans les années 1960 et 1961, lorsqu'il a joué pour le Latino.

De plus, il a rappelé l'héritage dans le baseball cubain et le pigeon gaucher de Máximo Garcia, décédé cet après-midi.

« C'était un grand pícher, mais aussi une excellente personne. Je le considère comme un de mes frères. Nous jouons ensemble contre le Nicaragua, les États-Unis et le Mexique. Sur le terrain, nous étions un et après la retraite, nous avons toujours maintenu l'amitié. Nous nous appelions chaque semaine pour connaître nos vies", a-t-il déclaré avec enthousiasme.

Lors de l'hommage, Tony Gonzalez, qui a occupé la position de court-champ, a souligné l'importance dans son développement en tant que joueur de baseball latino-américain.

« Ici, j'ai joué depuis l'âge de 12 ans, et même une fois j'ai pratiqué le football. C'est à son retour à La Havane victorieux des Jeux panaméricains du Brésil en 1963. L'équipe brésilienne de ce sport a visité la capitale et j'ai été invité, car ils savaient que j'aimais aussi cette discipline. C'était une très belle expérience", a-t-il commenté de l’optimiste.

Le habanero a intégré les équipes Cuba, de 1961 à 1971, et a remporté des championnats avec Industriales en 1963, 1964 et 1965, et un titre avec La Havane, en 1966.

De son côté, l'ancien lanceur Julio Romero a déclaré qu'en tant que pinareño, il a toujours aimé piquer dans le Latino, qui était une "sorte de talisman ».

"Depuis la première fois que j'ai lancé dans ce stade, je me suis très bien passé et j'ai permis de me faire connaître dans la capitale", a déclaré Romero, qui a précisé que des sports pratiques comme le polo aquatique, le football, le basket-ball et le volley-ball, avant le baseball.

« Lors de la Coupe du monde à La Havane, en 73, j'ai été désigné pour ouvrir le match inaugural contre la République dominicaine et j'étais à une grève de devenir le premier Cubain à obtenir un zéro jit zéro course dans une série mondiale. De plus, dans ce championnat, j'ai fait le Todo Estrellas après ne pas avoir permis des courses en 26 manches", a-t-il précisé.

Romero a rappelé avec satisfaction qu'en Amérique latine, il a remporté le match contre les États-Unis qui a donné le titre à Cuba lors de la Coupe du monde 1984.

Après la retraite, il a dirigé l'école nationale de pichée et a servi pendant une décennie d'entraîneur d'industriels.

« Nous avons gagné quatre championnats et un sous-titre. À l'époque, on me disait que j'avais largement payé tous les dégâts que j'avais causés lorsque je lançais sur le Latino, car avec Pinar del Río, c'était très sûr et j'ai toujours bien piqué Industrials", sourit-il.

Pour couronner la journée, la présélection nationale des jeunes a effectué un but amical avec l'équipe de première catégorie de La Havane, dans le cadre de sa préparation pour la Coupe pré-mondiale des moins de 18 ans.

Les jeunes se sont sortis en colère dans le choc 4-0.

