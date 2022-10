Cuba:   Arlenis Sierra en tête des Américaines à l’échelle mondiale

La cubaine Arlenis Sierra a terminé une autre saison annuelle avec la meilleure des positions parmi les Américaines dans l'échelle mondiale de la route féminine d'élite de l'Union cycliste internationale (UCI), mise à jour au cours des dernières heures.

La manzanillera de 29 ans s'est classée 20e, avec mille 398.33 points, précédée uniquement par des européennes, une australienne et une sud-africaine, parmi 1 368 pédaleurs.

Le classement est resté dominé par la coéquipière de Sierra dans la Movistar Team, la championne olympique et mondiale néerlandaise Annemiek van Vleuten, qui a atteint 4 683 unités lors d'une saison pléthorique de succès dans les courses et les tournées.

Lorena Wiebes, également néerlandaise, a occupé la deuxième place avec 3 830, suivie par l'Italienne Elisa Longo avec 3 283.66, selon le tableau sur le site officiel de l’UCI.

Les plus grands dividendes pour la cubaine ont été de 250 points pour la médaille d'or panaméricaine le 15 mai en Argentine, 225 pour la sixième place au championnat du monde le 24 septembre en Australie et 220 pour avoir été quatrième au classement général du Tour des Flandres le 3 avril en Belgique.

En outre, elle a remporté 125 avec le titre au Tour d'Andalousie le 3 mai en Espagne, 120 pour la septième place à Liège-Bastogne-Liège le 24 avril en Belgique et 100 pour avoir été quatrième au Giro dell'Emilia Internazionale Donne Elite le premier octobre en Italie, entre autres résultats remarquables.

Cette année, la tournée mondiale s'est terminée par la première édition du Tour de Romandie, une course de trois jours dans les Alpes suisses où la manzanillera a remporté l'étape inaugurale le 7 octobre, en battant la pléiade mondiale de route d'élite après cinq sommets montagneux et d'autres pentes totalisant 2 280 mètres en montées et 2 284 de pentes.

