Cuba : Cuba et la France renforcent leurs liens dans le domaine universitaire

La Havane, 7 octobre (Prensa Latina) Le ministre cubain de l'Enseignement supérieur, José Ramon Saborido, a abordé conjointement avec Abdelfettah Sifeddin, directeur de l'Institut de recherche pour le développement (IRD) des possibilités de coopération dans le domaine universitaire.

Selon le site web du ministère de l'enseignement supérieur, les parties ont souligné l'importance de la collaboration dans des domaines d'intérêt mutuel tels que le développement local, la souveraineté alimentaire, les échanges universitaires et la promotion de programmes de master et de doctorat.

L'IRD est un institut de recherche scientifique et technologique français qui a pour mission de mener des recherches et de gérer des programmes scientifiques sur les relations entre l'homme et son environnement.

Le 4 octobre dernier, des représentants de l'IRD et de l'Université de La Havane ont signé à La Havane un accord visant à établir une coopération et des échanges scientifiques entre les deux institutions.

