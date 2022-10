Cuba: D’anciens fonctionnaires des États-Unis affirment que Cuba ne parraine pas le terrorisme

Washington, 20 octobre (Prensa Latina) D’anciens fonctionnaires du renseignement des États-Unis estiment injustifiée l’inclusion de Cuba dans la liste des pays parrainant prétendument le terrorisme.

Une demi-douzaine de personnes impliquées dans l’élaboration de la politique à l’égard de l’île, tant des administrations républicaines que démocrates, ont fait valoir que la «position de consensus» au sein des services de renseignement nord-américains s’accordent à dire que la nation caribéenne ne parraine pas le terrorisme.

L’ancien officier du Renseignement national pour l’Amérique latine Fulton Armstrong a décrit cette désignation comme "fausse" dans une interview accordée à la chaîne d’information NBC News.

Larry Wilkerson, ex-chef de cabinet du secrétaire d’État Colin Powell, au sein de l’administration de l’ancien président George W. Bush (2001-2009), a affirmé que Cuba n’était pas un État parrain du terrorisme.

"C’est une fiction que nous avons créée... pour renforcer la logique du blocus", a-t-il manifesté.

L’inscription de Cuba sur la liste des pays parrainant le terrorisme, outre qu’elle est injustifiée, nuit aux intérêts de sécurité nationale des États-Unis, a également estimé Ben Rhodes, ancien conseiller adjoint à la sécurité nationale de l’ancien président Barack Obama (2009-2017).

Il a déclaré à NBC News que l’utilisation de cette appellation à des fins purement politiques aux États-Unis est une erreur vis-à-vis de Cuba et dénature l’objectif de la norme, conçue pour punir ceux que Washington considère comme des défenseurs présumés du terrorisme.

Dans le même temps, le professeur de l’Université nord-américaine de Washington, William Leogrande, a estimé que l’inscription de Cuba sur cette liste était ironique venant d’un pays qui attaque l’île.

"Dans les années 1960, la Central Intelligence Agency (CIA) a parrainé des tentatives d’assassinat, de sabotage et de rafles paramilitaires contre Cuba, ce que l’on appellerait aujourd’hui du terrorisme d’État, et les exilés cubains formés par cette entité ont continué leurs attaques au cours des décennies suivantes", a-t-il déclaré.

Washington a retiré Cuba de la liste des pays parrainant le terrorisme en 2015, sous l’administration Obama, alors que l’île y était inscrite depuis 1982, mais l’administration de Donald Trump (2017-2021) l’a réintroduite neuf jours avant la fin de son mandat.

À l’époque, la Maison-Blanche prétendait que La Havane offrait l’asile aux dirigeants de l’Armée de libération nationale (ELN) de Colombie, qui y avaient trouvé refuge dans le cadre des négociations de paix avec le gouvernement du pays sud-américain, facilitées par Cuba et la Norvège et soutenues par l’administration Obama et le Vatican.

La veille, le ministre des Affaires étrangères de l’île, Bruno Rodriguez, a déclaré que la désignation de Cuba comme nation parrainant le terrorisme augmente le risque pays et implique de payer un tiers de plus ou le double pour acheter des fournitures pour n’importe quelle marchandise.

Il a affirmé que les quelques fournisseurs qui ont décidé de maintenir des relations avec le territoire antillais ont augmenté les prix et que, parallèlement, les États-Unis appliquent des mesures d’intimidation et de persécution contre les fournisseurs de carburant.

