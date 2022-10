Cuba : Des incendies financés par des individus résidant aux États-Unis

Une fois de plus, « Les raisons de Cuba » montrent le paiement d’actes terroristes dans la plus grande des Antilles par des individus résident en territoire étasunien. Dans cette édition, elles abordent l'incendie d'institutions récréatives dans la province de Villa Clara et de Pinar del Rio. Toutes deux fonctionnaient comme de petites fermes de loisirs pour le peuple cubain et avaient un rôle actif dans la vie sociale de la communauté.

Le bien-être des communautés a été affecté par la haine qui déborde de la nation du Nord. Les exécuteurs et ceux qui les ont financé ne donnent de l’importance qu’à leur soif de violence et de destruction. Aucun acte ne reste impuni. La participation du peuple et des autorités met fin à chaque prétention terroriste.

Nous revenons aussi sur le sujet controversé de notre émission télévisée précédente. Les ennemis de Cuba ont manipulé l'une des images employées dans le matériel qui reflète les intentions agressives et violentes de personnages résidant en Floride. Dans ce programme, nous offrons un nouveau témoignage de Mayelín Rodríguez Prado, La Chamaca de Chamaco, dans lequel elle éclaircit les faits.

Nous avons été les témoins de la plainte publique provoquée par l'impact social qu’a généré dans la province de Villa Clara l'incendie survenu le 25 septembre dernier dans la matinée à Isabela de Sagua, où la hutte de cette localité a été incendié dans sa totalité par un individu asocial du village.

Il a fallu beaucoup de nuits sans sommeil pour réussir à capturer les vandales qui ont réalisé ce délit, en soulignant le travail de certains voisins et passants qui ont apporté des détails pour que ce fait il ne reste pas impuni. C'est ainsi que les forces du ministère de l'intérieur ont réussi à capturer le citoyen Nilo Christian Denis Cruz, 22 ans, qui se trouvait cette nuit-là dans les environs de la hutte et est l’auteur principal du sinistre, c'est-à-dire, celui qui a mis le feu aux feuilles de palmier du toit de la hutte dans laquelle se trouvaient des gens sans penser que ceux-ci auraient pu être blessés ou même mourir.

Mais ce n'est pas fini, il y a toujours quelqu'un de plus. Nilo avait un complice, le citoyen Berto Ariel Fernandez Toledo qui l’a transporté jusqu'à son domicile sur un tricycle électrique après qu'il ait accompli son forfait.

Le travail réalisé par les forces du ministère de l'intérieur dans la province a permis de constater que suite à cet acte criminel, les dégâts matériels et économiques et les conséquences sur l'alimentation, la totalité du local ayant été brûlé, ont coûté 250 000 CUP.

Cette idée machiavélique contre des institutions de l'Etat de cette municipalité a été conçue par Duvier Méndez Véliz un Cubain résidant aux Etats-Unis qui a financé l'acte de sabotage contre la lutte du peuple à hauteur de 7 500 000 CUP. Il est évident que toutes ces actions destinées à créer la panique et l’incertitude parmi les Cubains ont été conçues par l'ennemi qui croit que notre système de police et de justice laissera ces faits impunis.

C'est pourquoi nous dénonçons aujourd'hui tous ceux qui, de l'étranger, se consacrent à créer une explosion sociale qui déchaîne la panique, la peur, l'incertitude et l’insécurité parmi les Cubains. Mais ici, nous sommes des révolutionnaires, nous sommes engagés envers la patrie notre système socialiste, et faisons un pas ferme pour démontrer au monde que Cuba est un pays libre et souverain, que nous ne donnerons aucune chance à ceux qui cherchent à s’approprier une seule de nos conquêtes peine et l'éclaircissement de ce fait le démontre.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol:

http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/10/15/revelan-que-individuos-radicados-en-eeuu-financiaron-incendios-en-pinar-del-rio-y-villa-clara/

