Cuba: Despaigne termine sa participation à la ligue de baseball  japonaise par un home-run

Le Cubain Alfredo Despaigne a terminé samedi sa participation à la Ligue du Pacifique de la Ligue japonaise de baseball professionnel par un home-un.

Le champion de Granma a fait un vol à deux courses en quatre tours lors de la défaite 3x2 des Hawks de SoftBank contre les Buffalos d'Orix au Kyocera Dome d’Osaka.

Despaigne a ajouté au moins un match imparable à chaque jeu de la série et a laissé sa moyenne finale à .235 avec un quadrilatère et quatre poussées.

Son compatriote et coéquipier Liván Moinelo, qui a sauvé le match de vendredi, a chargé la défaite après avoir permis une course et deux jits en 0.2 manches de relais. Son efficacité est restée à 5.40.

Avec ce résultat, Orix remporte la série 4-1 et se qualifie pour la deuxième année consécutive pour la série japonaise, dans laquelle il affrontera à nouveau les Hirondelles de Yakult et tentera de se venger de la défaite subie en 2021 dans cette instance.

SoftBank, quant à lui, dit adieu à une dynastie, car elle pourrait perdre plusieurs de ses pièces clés pendant l'hiver.

