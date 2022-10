Cuba: Dommages causés par le blocus par secteurs, d’août 2021 à février 2022

On estime que le PIB aurait pu augmenter de 4,5 % en sept mois, si le blocus n’avait pas existé, ce qui, projeté sur une année, représente près de 8%

ÉLECTROÉNERGIE



-Au cours de cette période, la société allemande Brüel & Kjær Vibro GmbH, fournisseur de la technologie des systèmes de surveillance des vibrations des turbines thermiques de l'Union nationale électrique, a fait savoir qu'elle ne conclurait pas de contrats avec l’Entreprise d'importation cubaine Energoimport, à moins que cette-ci n’effectue la totalité des paiements à l’avance.



-Le fournisseur français cnim a informé la société commerciale Devexport qu'il ne serait pas en mesure de maintenir les contrats concernant les pièces détachées pour la centrale thermoélectrique Antonio Guiteras. À la suite d'une restructuration financière interne, le Groupe s'est engagé à ne pas financer, faciliter ou développer des activités avec tout pays faisant l'objet de sanctions de la part du Bureau pour lecontrôle des actifs étrangers et du Département d'État des États-Unis.



BIOTECHNOLOGIE



-Le Centre de génie génétique et de biotechnologie, producteur du vaccin cubain contre la covid-19, Abdala, a déclaré des pertes de 190 671 000 dollars. Pour l’Institut Finlay du vaccin, producteur des vaccins Soberana 02 et Soberana Plus, cette politique a généré des difficultés dans 20 opérations, 11 correspondant à des fournitures, six à des réactifs et trois à des équipements provenant de fabricants étasuniens.



-Les études cliniques sur les maladies auto-immunes telles que le psoriasis, la sclérose en plaques et les maladies neurodégénératives n'ont pas commencé car les médicaments nécessaires ne sont pas disponibles pour les patients cubains.



EXTRATERRITORIALITÉ



-L'impact du blocus ne se limite pas à la réalité cubaine. Washington veut que le reste des pays et des organismes internationaux se conforment à ses politiques concernant Cuba.



-En novembre 2021, on a appris que l'ambassade des États-Unis à Vienne avait envoyé une lettre au Secrétariat de l'Agence internationale de l'énergie atomique, demandant explicitement que les fonds alloués par son gouvernement à l'organisation pour des activités de sécurité nucléaire ne soient pas utilisés à des projets de coopération avec Cuba.



AGRICULTURE



-Les obstacles aux opérations monétaires et financières, les coûts supplémentaires dus à la délocalisation géographique du commerce et autres entraves à l'acquisition de technologie et de combustible, ont gravement touché la production et l'acquisition de denrées alimentaires à Cuba, générant des pertes de 270 932 307 dollars.



-Un groupe important de banques a refusé de traiter les paiements aux fournisseurs de la société cubaine d'importation Alimport pour des produits tels que le soja, la graisse végétale, les aliments pour porcins, les saucisses, entre autres.



-En raison du manque de carburant, les dommages ont augmenté dans l'irrigation, la préparation des terres, la protection phytosanitaire et la circulation du personnel agricole. Des difficultés persistent pour acquérir et/ou réparer les équipements nécessaires.



TRANSPORTs



-La société cubaine Transimport a effectué 518 commandes d'équipements automobiles, de tracteurs, de batteries, de moteurs, de chariots élévateurs, de pièces détachées, entre autres. Elle n'a reçu que 9 % des commandes adressées aux fournisseurs étrangers.



TRAQUE FINANCIÈRE



-Au total, 100 banques étrangères ont été identifiées comme étant impliquées dans 261 actions de fermeture de comptes et de contrats bancaires établis, de remboursement de transactions, de refus d'ouverture de comptes, d’annulation de mots de passe pour l'échange d'informations financières par l'intermédiaire de la Société pour les télécommunications financières interbancaires mondiales (swift), entre autres.



-En conséquence, l'impact sur le secteur bancaire et financier s'est élevé à 260,8 millions d'euros, soit 93 millions de plus que le chiffre déclaré entre janvier et juillet 2021.



-En outre, des dizaines de missions diplomatiques cubaines dans le monde ont dû cesser leurs relations avec les banques qui leur fournissaient traditionnellement des services, celles-ci craignant de subir des représailles de la part du gouvernement étasunien.



-En conséquence, le pays a rencontré des obstacles pour effectuer le paiement de ses contributions aux différents organismes internationaux et régionaux, malgré la volonté du gouvernement cubain d'honorer ses engagements financiers.



SANTÉ



-Cuba est en mesure de produire plus de 60 % de sa liste de médicaments de base. Toutefois, il n’a pas été possible de garantir ces niveaux depuis plusieurs mois en raison de l'impact du blocus sur la capacité de paiement du pays, de l'impossibilité d'accéder aux technologies médicales contenant plus de 10 % de composants étasuniens, et de la nécessité de recourir à des voies de transport alternatives.



-En plein contexte de lutte contre la covid-19, le blocus a entravé l'arrivée dans le pays de seringues destinées à soutenir le processus de vaccination. Au plus fort de la pandémie, pas une seule mesure n'a été prise pour alléger le blocus.



-Cette politique a entravé l'arrivée de dons, l'acquisition de cylindres, de pièces de rechange et d'autres composants nécessaires à la fourniture d'oxygène médical, l'achat et le transport de matériel indispensable à la prévention, au diagnostic et au traitement de cette maladie, ainsi qu'à la recherche, la production et l'évaluation de candidats vaccins et de vaccins cubains contre lac covid-19.



SECTEUR PRIVÉ



-Le blocus concerne les entreprises privées cubaines autant que les entreprises d'État. Il existe de nombreux exemples d'outils informatiques qui ne sont pas accessibles aux développeurs nationaux, simplement parce qu'ils sont cubains.



-Il leur est également difficile d'accéder aux mécanismes financiers externes, à l'ouverture de comptes bancaires à l'étranger, et à la possibilité d'utiliser des plateformes de paiement et de commerce électronique à l'étranger, lesquelles sont interdites à Cuba.

