Dans une tentative évidente pour faire taire la voix du peuple cubain dans le domaine digital, depuis ce matin, le contenu de la page Facebook des Raisons de Cuba n'est plus disponible.

La mission de ce média depuis sa création est de dénoncer l'activité terroriste et subversive du Gouvernement des États-Unis dans toutes les sphères de la société cubaine.

Cette censure survient dans le contexte de la limitation de la portée des médias nationaux sur la plate-forme Twitter qui a eu lieu hier pour être « affiliés au Gouvernement cubain. » Cela fait partie de la stratégie permanente de guerre médiatique contre Cuba.

Au moment de rédiger cette note, les administrateurs de la plate-forme n'avait reçu aucune notification officielle et aucune réponse à leur réclamation. Facebook ferme sans avis préalable, sans notification et sans possibilité de réclamation. Il s'agit d'une action discrétionnaire et injustifiée qui transgresse les règles de la communication virtuel elle-même et viole le droit à la liberté de l’information.

L’équipe éditoriale des Raisons de Cuba dénonce le caractère arbitraire de la manœuvre et exige que Facebook rétablisse sa page immédiatement.

Malgré les tentatives de coercition, le média continuera à dénoncer la vocation impérialiste du Gouvernement des États-Unis et sa politique hostile contre Cuba.

(Avec des informations des Raisons de Cuba)

Traduction de Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/10/25/facebook-censura-la-pagina-del-sitio-razones-de-cuba/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/10/cuba-facebook-ferme-la-page-du-site-les-raisons-de-cuba.html