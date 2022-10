Cuba:  L’équipe cubaine troisième aux Olympiades d'échecs des moins de 16 ans

Bakou, 7 octobre (Prensa Latina) L'équipe cubaine d'échecs participant aux Olympiades des moins de 16 ans à Nakhchivan, en Azerbaïdjan, s'est hissée à la troisième place après avoir battu la forte équipe "blanche" de Türkiye (sic!) , a déclaré vendredi le capitaine Rodney Pérez.

Lors d’un exclusif accordé à Prensa Latina, Pérez a souligné le travail des deuxième et quatrième tableaux cubains, ayant battu de manière convaincante leurs adversaires, membres de l'une des trois équipes turques participant au tournoi.

Pérez a expliqué que le premier conseil, Daniel Hidalgo, a fait match nul avec le plus fort des adversaires, alors que les deuxième et quatrième conseils, représentés respectivement par Leduard González et Greter Caballero, ont gagné dans des jeux de casse-tête.

Perez a souligné la bonne performance jusqu'à présent du jeune joueur cubain qui a été un pilier dans les triomphes de la délégation cubaine faisant trois victoires et un match nul.

Lors du prochain match, qui sera le sixième, les joueurs d'échecs cubains affronteront l'équipe "rouge" de Türkiye qui occupe la première place de la compétition.

À quatre tours de la fin de cette Olympiade d'échecs des moins de 16 ans, les joueurs cubains occupent une position importante parmi les 34 équipes participant à cette importante compétition.

Cette Olympiade mondiale des échecs pour les jeunes de moins de 16 ans se déroule du 1er au 11 octobre et est organisée par l'enclave de Nakhitchevan en Azerbaïdjan.

La compétition est un tournoi suisse en neuf manches avec un contrôle du temps de 90 minutes pour les 40 premiers coups, suivis de 30.

Chaque match entre équipes se joue sur quatre tableaux. Et si un tie-break est nécessaire, il sera annoncé lors de la réunion technique.

