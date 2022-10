Cuba:  La bataille pour le nettoyage

Dès les premiers jours de travail après l'impact de Ian, plus de 200 000 mètres cubes de déchets ont été collectés

Auteur: Ronald Suárez Rivas | internet@granma.cu13 octobre 2022 10:10:29

Pinar del Rio. – Sans éteindre le moteur de son camion, avec la hâte de quelqu'un qui a encore beaucoup de travail devant lui, Rolando Acuña affirme qu'en 45 ans, il n'a jamais vu une telle destruction.

Pas même en 2008, lorsqu'il a également passé six mois à Pinar del Rio, pour aider à la reconstruction après le passage de deux autres cyclones sur le territoire. Les dégâts étaient importants, dit-il.

« Ce qui m'a le plus impressionné, ce sont les trois tours du stade Capitan San Luis qui se sont effondrées. Et par-dessus le marché, les nombreuses maisons dont les toits ou les murs ont été arrachés. »

Rolando Acuña vient de Campechuela, dans la province de Granma, pour aider avec sa récolteuse de canne à sucre aux travaux de nettoyage après le passage dévastateur de l'ouragan Ian.

Une tâche indispensable dans un territoire qui s'est retrouvé pratiquement enfermé sur lui-même, en raison de la chute de milliers de poteaux – électriques et téléphoniques – et de la grande majorité de ses arbres.

La récolte effectuée par des hommes comme Rolando Acuña, décidés à enlever le plus rapidement possible les montagnes de gravats laissés par l'ouragan, s’est déplacée des champs de canne à sucre aux rues de Pinar del Rio.

Pour donner une idée de l'ampleur de cette tâche, Nelson Alonso, directeur adjoint au Développement de la direction provinciale des services communaux, explique qu'au cours des huit premiers jours de travail à la suite de l'impact du cyclone dévastateur, plus de 201 000 mètres cubes de débris ont été collectés.

C'est l'équivalent de ce que, en temps normal, les services communaux réalisent ici en quatre mois environ, avec tous leurs moyens.

Derrière ces chiffres, le fonctionnaire souligne le soutien inestimable du groupe d'entreprises Azcuba, des Forces armées révolutionnaires, des entreprises forestières de différentes provinces et d'autres organisations « de l'extérieur et de l'intérieur », qui se sont rejoints à cet importante bataille avec des hommes et du matériel.

C'est le cas, par exemple, de la brigade de pavage de l'Entreprise de construction et de montage Pinar del Rio, qui a mis à disposition ses camions pour former, avec des travailleurs de Santiago de Cuba et de Granma, avec leurs engins, une équipe tout-terrain qui, de manière cohérente et infatigable, travaille à l'assainissement de la capitale provinciale.

Au total, plus de 850 hommes venus d'autres provinces et des dizaines d'équipes, avec des bulldozers, des chargeurs frontaux, ont rejoint les forces des services communaux de Pinar del Rio dans cette grande bataille pour le nettoyage des villes et des villages.

« C'est le seul moyen de faire face à une telle quantité de décombres que nous n'aurions pas pu traiter par nous-mêmes », reconnaît Nelson Alonso.

Pour Pinar del Rio, cela signifie déblayer les routes, les parcs, les places et tout espace arboré que les vents puissants de Ian ont trouvé sur leur passage.

« Le nettoyage, ce n'est pas seulement pour embellir, mais aussi pour prévenir les maladies », a déclaré le président de l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire, Esteban Lazo Hernandez, lors d'une récente visite dans la province.

Si les progrès sont indéniables, les spécialistes affirment que beaucoup reste à faire.

« Nous estimons que ce qui reste à collecter est trois fois plus important que ce que nous avons déjà retiré », selon le directeur adjoint des Services communaux.

« La stratégie consiste à nettoyer du centre des chefs-lieux vers la périphérie, puis à passer aux villages de chacun des territoires », dit-il, et bien qu'ils aient beaucoup travaillé dur, « il y a encore de nombreux endroits que leurs forces n'ont pas pu atteindre », conclut-il.

