Cuba : La brigade médicale Henry Reeve, une histoire humaniste de 17 ans

Le prix Nobel de la Paix des Peuples est l'une des plus récentes distinctions accordées à la brigade de médicale cubaine Henry Reeve créée un jour comme aujourd'hui, il y a 17 ans.

Cette distinction a été accordée par 100 organisationS et plus de 400 000 personnes aux États-Unis qui ont soutenu la nomination du groupe médical cubain au prix Nobel de la paix en 2021.

Présente sous les différentes latitudes, l'affrontement du COVID-19 a été son travail le plus récent, centré sur l'aide solidaire à tout pays qui en a besoin pour affronter le mal.

Mais elle était déjà allé aux îles Fidji, en Indonésie, au Népal, au Pakistan, en Afrique subsaharienne, dans les Caraïbes et dans toute l'Amérique latine, dans les Émirats Arabes Unis, au Qatar et au Koweït pour secourir les victimes de maladies, de tremblement de terre, d’inondations, de glissements de terrains et d’ouragans. Et pour la première fois pendant la pandémie de COVID-19, dans trois Etats européens : Andorre, l'Azerbaïdjan et l’Italie.

C'est fin août 2005, quand un ouragan de catégorie cinq a parcouru le sud des États-Unis et a tout détruit de la Floride au Texas mais a fait plus de dégâts à la Nouvelle-Orléans qui été inondée à cause de son fragile système de digues qu’est née une brigade médicale composée par des professionnels spécialisés dans les situations de désastre et qui porte le nom d’Henry Reeve (1850–100876), un Etasunien qui a participé aux luttes contre le colonialisme espagnol pour l'indépendance de Cuba dans la seconde moitié du XIXe siècle.

Le dirigeant de la Révolution, Fidel Castro, a offert à ce moment-là au Gouvernement des États-Unis la possibilité de recevoir l'aide des médecins pour pallier les conséquences du désastre qui était en train de se produire mais Cuba n'a jamais reçu de réponse.

La brigade s'est rendue quelques jours plus tard au Guatemala, affecté par de graves inondations et une semaine plus tard, plus de 2500 collaborateurs de la santé se sont rendus au Pakistan où un tremblement de terre de 7,6° sur l'échelle de Richter a coûté la vie à 70 000 personnes.

Coopérer immédiatement avec tout pays qui subit une catastrophe comme des ouragans, des inondations et d'autres phénomènes et affronter de grandes épidémies qui constituent des désastre naturels et sociaux est le rôle principal de ce groupe fondé officiellement le 19 septembre 2005.

Un an plus tard, la brigade internationale Henry Reeve est allée en Indonésie secourir le pays affecté par un tremblement de terre comme le Chili et Haïti en 2010, ce dernier pays frappé, de plus, par une épidémie de choléra.

Mets l'une de ses missions les plus significatives et les plus difficiles, de l'avis de ses membres, a peut-être été d'affronter l'épidémie d’Ebola en Afrique occidentale.

Un groupe de 260 professionnels de la santé s'est rendu en 2014 en Sierra Leone, en Guinée et au Libéria, les pays les plus frappés par cette maladie et a réussi à sauver la vie à quelques 7000 personnes, selon les chiffres officiels.

À cause de ses résultats, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a distingué la brigade en lui attribuant le prix de la santé publique en mémoire du docteur Lee Jong-wook, une distinction qui lui a été remise lors de la 70e assemblée générale de l'organisation sanitaire mondiale à son siège à Genève.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/09/19/cuba-contingente-medico-henry-reeve-historia-humanista-de-17-anos/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/10/cuba-la-brigade-medicale-henry-reeve-une-histoire-humaniste-de-17-ans.html