Cuba: Laissez Cuba se reconstruire !

Washington, 2 oct (RHC) Laissez Cuba se reconstruire, tel est l'appel lancé aujourd'hui par des militants au président états-unien Joe Biden pour qu'il lève le blocus imposé à l'île et lui permette de se relever après le passage de l'ouragan Ian.

Depuis des plateformes virtuelles, les amis de la nation caribéenne rappellent les dégâts causés par l'ouragan et exhortent la Maison Blanche à rendre possible, du moins pour les six prochains mois, l'achat de matériaux de construction.

Le mouvement du Forum des peuples a fait paraître un communiqué urgent dans l'édition dominicale du New York Times, dans lequel il réitère (sic!) au gouvernement « qu'il doit agir maintenant pour aider le peuple des Caraïbes ».

Le texte souligne que le blocus économique, commercial et financier empêche La Havane d'obtenir les ressources nécessaires, alors qu'elle est confrontée à un revers majeur dû à l'Ian, qui a frappé le territoire mardi dernier et a laissé le réseau électrique endommagé, des maisons détruites, des cultures et d'importants secteurs économiques touchés, ainsi que des problèmes d'approvisionnement en eau.

"Bien que la loi autorise les entités et organisations américaines à fournir des secours et une réponse aux catastrophes, il a été prouvé que ce n'est pas si facile, car il existe des processus longs et complexes pour recevoir des licences qui nécessitent souvent des avocats coûteux", indique le document.

Il souligne également que l'inclusion de Cuba dans la liste des États soutenant le terrorisme établie par la Maison Blanche signifie que les banques, tant aux États-Unis qu'à l'étranger, sont réticentes à traiter toute transaction, y compris les dons humanitaires.

"Il est inconcevable, à cette heure critique, de maintenir le blocus et de punir collectivement un peuple entier", remarque le message, tout en appelant Biden à mettre de côté la politique de la guerre froide, "même si ce n'est que pour six mois ! ».

"Le peuple cubain fait partie de notre famille, la famille humaine", ajoute-t-il, insistant sur le fait que "le temps d'agir est venu !

Après le passage de Ian, le Forum des peuples a partagé un lien vers un site permettant de recevoir des dons et de contribuer aux efforts de secours à Cuba, ainsi que vers le projet de solidarité ‘Ponts d’Amour’, qui se concentre sur l'achat de nourriture, de médicaments et de matériel médical.

Début septembre, Biden a signé la prolongation de la loi dite "Trading with the Enemy Act"1, qui prolonge le blocus jusqu'au 14 septembre 2023 et autorise le président à imposer des restrictions économiques.

Selon le ministère des affaires étrangères de La Havane, cette mesure ignore le rejet par la communauté mondiale de cette politique, en vigueur depuis plus de six décennies, "intensifiée de manière opportuniste dans le contexte de la pandémie de Covid-19 afin de détruire le peuple cubain par la faim, la maladie et la misère".

Récemment, la directrice générale adjointe pour les États-Unis au ministère des affaires étrangères, Johana Tablada, a dénoncé la politique de deux poids deux mesures de la nation états-unienne, qui dit soutenir le peuple cubain au temps (sic!) qu’elle aplique (sic!) un siège draconien sur ce pays.

Source Prensa Latina

NOTE de Bolivar Infos:

Loi sur le commerce avec l'ennemi.

