Cuba: Le Che chez les jeunes

Par María Josefina Arce.

Cinquante-cinq ans se sont écoulés depuis la disparition physique d'un homme qui a partagé une partie de sa courte vie avec le peuple cubain, avec lequel il a lutté pour son indépendance et a été au coude à coude au début de cette œuvre transformatrice qu'est la révolution.

Le guérillero héroïque Ernesto Che Guevara est un exemple de constance, de sacrifice et d'altruisme, qui a mis toute son énergie et sa détermination au service du bien-être des autres. Combattant et travailleur infatigable, il n'était pas rare de le voir, aux côtés du peuple, dans toute tâche nécessaire.

Son héritage est bien vivant chez les jeunes Cubains qui, dans les moments difficiles que le pays a dû traverser, marchent à l’avant-garde.

Les jeunes Cubains se sont consacrés à l'aide aux provinces touchées par le récent passage de l'ouragan Ian. Ils sont venus de tout le pays vers l'ouest, en particulier de Pinar del Río, qui a subi les plus gros dégâts.

Comme nous l'a appris Ché, ils travaillent sans relâche avec les habitants de Pinar del Río pour le redressement de cette province. On peut les voir travailler sur les réseaux électriques, le nettoyage, la reconstruction, l'agriculture et l'aide aux personnes les plus vulnérables.

Et les voilà à la journée de travail bénévole, qui a lieu aujourd'hui et se poursuivra demain dans tout l'archipel, organisée par la Centrale des travailleurs cubains. C'est aussi sans doute le meilleur hommage au Che, principal promoteur de cette activité.

Les exemples de la solidarité et de la contribution inestimable des jeunes générations sont nombreux. Les étudiants de l'Université de La Havane ont contribué à la collecte de dons pour les familles les plus touchées par l'Ian à Pinar del Rio.

À Mayabeque, où les dégâts sont également importants, les étudiants et les professeurs de l'Université agraire ont apporté leur aide aux personnes les plus touchées dans la municipalité de Batabanó, dans cette province.

"Les mains et les encouragements des jeunes ne manqueront pas...", a déclaré la première secrétaire de l'Union de la jeunesse communiste, Aylin Álvarez. Et elle n'a certainement pas manqué, tout comme elle n'a pas manqué lors de l'incendie de la base de supertankers de Matanzas en août dernier, ni lors de l'explosion de l'hôtel Saratoga dans la capitale cubaine deux mois plus tôt.

Pendant les deux années de la pandémie du COVID 19, les jeunes ont également été en première ligne, apportant des soins médicaux aux malades, menant des enquêtes communauté par communauté, travaillant dans des centres d'isolement et aidant les personnes les plus vulnérables.

Le Che se reproduit dans chaque jeune Cubain qui se bat pour le progrès du pays et l'amélioration des conditions de vie de chaque compatriote. Aujourd'hui, comme le voulait le Guérillero Héroïque, la jeunesse est à l'avant-garde sur de nombreux fronts.

https://www.radiohc.cu/fr/especiales/comentarios/301350-le-che-chez-les-jeunes