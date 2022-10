Cuba: Le judoca Andy Granda troisième au classement mondial

Le judoka cubain Andy Granda (30 ans) est monté à la troisième place du classement mondial après avoir remporté l'or dans la division de plus de 100 kilogrammes contre le Japonais Tatsuru Saito, lors du tournoi individuel du championnat du monde de Tachkent, en Ouzbékistan.

Granda a 4 432 points dans le classement selon le site officiel de la Fédération internationale de judo (IJF). Son adversaire en finale de l'Ouzbékistan, Saito, se classe à la 18e place, avec 2 400 points, et est le deuxième Japonais de cette liste, derrière Kokoro Kageuma (14e place, 2 700 points).

Le Matancero a remporté le championnat panaméricain d'Océanie en septembre, et en avril, il a remporté les médailles de bronze au tournoi européen ouvert et au Grand Chelem d’Antalya.

Les Cubains qui figurent parmi les 20 premières places du classement de l'IJF dans les différentes catégories, en plus de Granda, sont : Iván Silva (90 kg, quatrième), Idalis Ortiz (+78 kg, douzième), Magdiel Estrada (73 kg, quinzième) et Arnaes Odelín (57 kg, dix-septième).

Les classements distribuent une place par pays pour les Jeux olympiques de Paris 2024.

Lors des championnats du monde de Tachkent, en Ouzbékistan, Ivan Silva (vice-champion du monde en 2018) et Idalis Ortiz (multi-médaliste olympique et mondial) se sont classés respectivement cinquième et septième.

Avec les résultats de Granda, Silva et Ortiz, Cuba a terminé la Coupe du monde à la huitième place sur 82 nations qui ont participé.

