Cuba : Le marché des changes: la pointe de l'iceberg (II et fin)

La politique de blocus contre l'Île limite l'entrée de devises étrangères dans le pays

Auteur: Yaditza del Sol González | yadidelsol@granma.cu

19 octobre 2022 10:10:06

Une situation de déséquilibre macroéconomique, dans laquelle l'inflation augmente également, entraîne des conséquences très graves pour l’économie.



L'une d'entre elles, a expliqué à Granma Michel Carmona Segui, spécialiste à la Direction des politiques macroéconomiques de la Banque centrale de Cuba (BCC), est la diminution du pouvoir d'achat des revenus de la population, mais il y a aussi une redistribution négative des revenus de l'économie : les producteurs augmentent les prix pour se protéger de l'inflation et - ceux qui en ont la possibilité - acquièrent des devises étrangères pour se protéger de la dépréciation du taux de change informel.



Dans ce scénario, a-t-il dit, les plus touchés sont les salariés - principalement ceux du secteur public - et les retraités, dont les revenus ont tendance à stagner ou à baisser face à l’inflation.



« Par conséquent, toute politique économique qui aggrave le contexte actuel de déséquilibre monétaire aura des effets négatifs sur les secteurs les plus vulnérables », a-t-il signalé.



Par ailleurs, les mesures de décentralisation et l'octroi d'une plus grande autonomie aux entreprises publiques ne génèrent pas les résultats productifs escomptés, étant donné l'existence de tels déséquilibres, ce qui conduit à un retour à l'application de certains contrôles administratifs, a-t-il précisé.



Lorsqu'un pays se trouve dans une situation d'inconvertibilité, deux situations spécifiques peuvent se présenter : qu'il n'y ait pas assez de devises ou trop de monnaie nationale, ou une combinaison des deux, ont indiqué à notre journal Ian Pedro Carbonell Karell, directeur des politiques macroéconomiques, et Carlos Enrique Gonzalez Garcia, spécialiste de cette même direction.



Ils ont souligné que les deux choses se produisent à Cuba, et dans l'analyse de cette réalité, on ne peut manquer de mentionner les « coups » extérieurs que notre économie a subis, le principal étant l'intensification du blocus économique, commercial et financier du gouvernement des États-Unis contre notre pays, et l'influence que cette mesure coercitive a non seulement sur la pénurie de devises étrangères, mais aussi sur l'impossibilité d'utiliser le dollar dans les transactions internationales.



« À cela s'ajoute la diminution substantielle des envois d’argent vers le pays, la crise économique internationale, la pandémie de COVID-19 et la paralysie d'activités économiques fondamentales sur l'Île, comme le tourisme. Et, bien sûr, nous devons également tenir compte des inefficacités propres à notre économie et de son incapacité à générer des revenus en devises étrangères », a-t-il souligné.



Les spécialistes ont rappelé qu'en plus de la baisse de la disponibilité des devises, nous avons connu une augmentation du déficit budgétaire ces dernières années, ce qui a conduit à une émission importante de monnaie. « Ces problèmes signifient qu'il y a plus de monnaie nationale en circulation, ce qui aggrave l'inconvertibilité et les pressions inflationnistes. »



Il ne faut pas oublier que le déficit est de l'argent qui sort sans soutien à la production et qui pèse sur l'économie ; donc, en pratique, c'est plus d'argent qui cherche de moins en moins de produits, a expliqué Carbonell Karell.



Et, bien que la vocation sociale du budget de l'État ne puisse être remise en cause, il existe des réserves d'efficacité dans le secteur budgétisé, sur lesquelles il faut travailler pour réduire le déficit. En ce sens, des mesures doivent être mises en œuvre pour redimensionner le secteur de l'État et accroître l'efficacité et l'efficience des dépenses publiques, a-t-il dit.



LE PESO CUBAIN AU CENTRE DU SYSTÈME FINANCIER



Le marché des changes est l'un des éléments essentiels du rétablissement de la convertibilité de la monnaie nationale. Son absence constitue un obstacle majeur à la pleine exploitation des capacités productives, ce qui limite la croissance économique du pays", a souligné le directeur des politiques macroéconomiques de la BCC.



En outre, l'inconvertibilité a incité à rechercher des moyens alternatifs d'accès aux devises étrangères, comme la dollarisation de l'économie, une question qui, selon Alejandro Gil Fernandez, vice-Premier ministre et ministre de l'Économie et de la Planification, doit être limitée, car elle va à l'encontre de l'objectif d'augmentation du pouvoir d'achat de la monnaie nationale.



À cet égard, lors de la dernière séance de travail des commissions de l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire en mai dernier, Gil Fernandez a rappelé que, bien que l'existence du marché de la monnaie librement convertible (MLC) ait été une mesure adoptée pour faire face à la situation créée par le durcissement du blocus économique des États-Unis, du déficit en devises et de la paralysie du tourisme pendant la pandémie de COVID-19, elle n'est pas la conception du modèle économique cubain.



« Notre conception veut que le peso cubain soit le centre du système financier, un système de prix inclusif pour tous les acteurs économiques et un marché qui fonctionne avec un certain niveau d'offres de gros et de détail ; cependant, il y a un grand écart entre la conception de notre modèle et la réalité actuelle », a-t-il indiqué.



Or, s'il a été possible de reprendre les opérations sur le marché officiel des changes - avec des limitations évidentes en termes de disponibilité des devises, de portée géographique et d'accès à l'acquisition, restreint aux personnes physiques - cette situation, en soi, ne permet pas d'atteindre l'objectif final de convertibilité.



Il ne faut pas négliger le fait que le bon fonctionnement du marché des changes implique la possibilité de relier la monnaie nationale aux devises étrangères par le biais d'un taux de change bien défini - en d'autres termes, que les individus et les entités puissent accéder aux devises étrangères à partir de la monnaie nationale et vice versa en temps voulu - et que cela se reflète également dans la pratique dans les relations établies entre les agents économiques, tant étatiques que privés, a affirmé Carbonell Karell.



À ce stade du processus, qui constitue un pas de plus vers l'objectif final, le marché des changes sert d'interface pour atteindre deux objectifs spécifiques : formaliser les flux qui transitent actuellement par des canaux informels et, en même temps, stabiliser le taux de change, qui n'a cessé de croître, a déclaré Carlos Enrique Gonzalez Garcia.



« Nous parlons d'un marché des changes qui en est aux premiers stades de son développement, âgé d'un peu plus de deux mois, et il est clair que ces objectifs n'ont pas encore été atteints, mais cela ne signifie pas que cela ne peut pas être fait », a-t-il rappelé.

Ce que l'on cherche avec le marché des changes, a-t-il souligné, c'est que cette « pièce » se positionne entre la monnaie nationale et la monnaie étrangère, en évitant l'émergence de voies dollarisées dans l'économie cubaine, c'est-à-dire que toutes les transactions doivent passer par la monnaie nationale, et que celle-ci soit acceptée dans tous les circuits.



LA STABILITÉ MACRO-ÉCONOMIQUE



Comme il a été expliqué, l'inconvertibilité monétaire est une situation de déséquilibre, dans laquelle les acteurs économiques ne peuvent pas satisfaire pleinement leurs besoins en devises avec la monnaie nationale dont ils disposent au taux de change officiel en vigueur, ce qui implique également un processus de réajustement au sein de l'économie, a souligné Michel Carmona Segui.



« Un tel processus peut se produire de manière implicite, en permettant aux agents économiques de procéder à leurs propres ajustements, ce qui est généralement la pire option, car elle se déroule de manière désordonnée et conduit l'économie à une situation contraire aux objectifs de développement, et le scénario actuel de dollarisation en est un exemple », a-t-il averti.



L'autre option, a-t-il dit, est de le faire par le biais d'une intervention ordonnée et cohérente, en utilisant les instruments de politique économique dont dispose l'État en tant que régulateur pour corriger les sources de déséquilibre, principalement celles associées à l'émission massive de monnaie nationale pour soutenir le déficit budgétaire.



Il s'agit également de procéder à des ajustements dans les secteurs qui génèrent des dépenses importantes pour le budget de l'État et qui sont peu efficaces, et d'organiser un environnement dans lequel des incitations sont générées afin que les ressources soient allouées aux activités et aux secteurs qui sont réellement productifs, qui génèrent des recettes en devises et qui améliorent le bien-être des travailleurs, a déclaré le spécialiste.



Il est bien connu, a-t-il dit, qu'en économie, presque tout est lié d'une manière ou d'une autre au niveau de production et à la productivité du travail. « Une production et une productivité élevées permettent de satisfaire ses besoins, de ne pas dépendre autant des interactions avec le secteur extérieur, et rendent donc l'économie nationale moins vulnérable aux aléas de l'économie internationale, qui génèrent des situations susceptibles de conduire à la perte de valeur du taux de change et, dans le pire des cas, à son inconvertibilité ».



En résumé, et comme l'affirment les spécialistes, la stabilité macroéconomique est indispensable à la croissance, et cette croissance est ce qui permet d'accroître les capacités productives, ce qui rend possible le développement économique du pays, et dans ce développement va la possibilité de construire le socialisme.



La voie à suivre a été définie, mais la tâche la plus complexe reste à venir : mettre en œuvre l'ensemble des transformations structurelles qui nous conduiront à la convertibilité totale de la monnaie nationale.

https://fr.granma.cu/cuba/2022-10-19/le-marche-des-changes-de-cuba-la-pointe-de-liceberg-ii-et-fin