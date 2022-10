Cuba: Les Cubains ont brillé dans le baseball professionnel au Japon

Même si le dernier match du calendrier aura lieu aujourd'hui, la journée de dimanche a tout décidé lors de la saison régulière de la Ligue japonaise de baseball professionnel 2022 et l'excitation vécue par les fans n'a pas pu être plus grande.

N'oublions pas que ce n'est pas courant sur le circuit japonais, où il n'y a jamais eu de date précise pour clôturer la campagne, mais que plusieurs jours de congé sont laissés fin septembre et début octobre pour disputer tous les matchs qui ont été suspendus par la pluie ou pour d'autres raisons au cours de l’année.

En conséquence, la journée finale du calendrier est généralement extrêmement ennuyeuse, car elle est réservée pour jouer une ou deux rencontres sans importance qui ont parfois eu lieu après le début des playoffs.

Ce n'était cependant pas le cas, car dimanche, les Buffalo d'Orix ont remporté le titre de la Ligue du Pacifique grâce à leur victoire à l'extérieur sur les Eagles de Rakuten et à la défaite des Hawks de SoftBank contre les Marines de Lotte au ZOZO Marine Stadium de Chiba.

SoftBank n'avait besoin que d'un match nul pour être couronné champion et la seule façon dont il pouvait perdre le titre était avec une défaite contre Lotte ajoutée à une victoire d'Orix sur Rakuten et c'est exactement ce qui s'est passé.

Orix a maintenant tout en sa faveur pour se qualifier pour la série japonaise pour la deuxième année consécutive et essayer de se débarras de la défaite subie l'année dernière dans cette instance. D'abord, il sera à domicile dans tous les matchs de la phase finale des playoffs et commencera également avec une victoire d’avance.

Mais le plus important est que vous aurez votre rotation de luxe bien reposée et prête à voir l'action dès le même premier jeu, un avantage que votre rival n’appréciera pas, que vous ne pourrez utiliser que votre troisième ou quatrième ouvreurs dans ce match en raison de la façon dont le calendrier est organisé.

Une conséquence majeure du triomphe d'Orix est que son as, Yoshinobu Yamamoto, s'est assuré de remporter, pour la deuxième saison en ligne, à la fois le prix Sawamura du meilleur lanceur de l'année et le prix du joueur le plus précieux du circuit.

Le droit de 24 ans a mené toute la campagne en victoires (15), coups de poing (205), en efficacité (1.68), en manches lancées (193.0) et en ouvertures de qualité (22), ce qui en fait non seulement clairement le meilleur lanceur, mais aussi le joueur le plus remarquable de la Ligue du Pacifique.

La journée de dimanche a également garanti la triple couronne offensive à Munetaka Murakami, le jeune toletero des Hirondelles de Yakult, qui clôture l'année avec 55 home runs, 132 courses poussées et une moyenne de .317.

Aujourd'hui, je pourrais à nouveau voir de l'action pour essayer d'atteindre les 56 vols de clôture et établir une nouvelle marque pour un joueur né au Japon, mais, à part cela, son exploit est déjà assuré, ainsi que son deuxième prix en ligne au joueur le plus précieux de la Ligue centrale.

Il est alors très probable que Yakult et Orix s'affronteront à nouveau dans la série japonaise cette année, comme cela s'est produit la saison dernière. À cette occasion, Orix est parti comme favori en raison d'un picheo qui avait l'air supérieur, mais à la fin, Yakult a fini par le dominer. L'histoire se répétera-t-elle en 2022 ?

En ce qui concerne les joueurs latins, le cubain des Dragons de Chunichi Raidel Martinez a été le protagoniste de la journée du dimanche, après avoir récolté son trente-neuvième sauvé de l'année et obtenu mathématiquement le titre de cette catégorie dans la Ligue centrale.

Son poursuivant le plus immédiat, l'Américain des Hirondelles de Yakult Scott McGough, disputera son dernier match aujourd'hui et le mieux qu'il puisse faire est de l'égaler en tête, auquel cas ils partageront tous deux le prix.

Le droit pinareño devient ainsi le troisième latino à remporter un titre de sauvés à la NPB, après le dominicain Rafael Dolis, qui en a ajouté 37 en 2017, et le Vénézuélien Robert Suárez, qui a récolté 25 en 2020 et 42 en 2021.

Une autre nouvelle officielle est que le Cubain Yariel Rodriguez, coéquipier de Martinez, a remporté le titre de hold points de la Ligue centrale, une statistique qui détermine le meilleur releveur intermédiaire de l'année sur le circuit.

Le jeune Camagüeyano avait atteint 45 vendredi et avait un point d'avance sur son poursuivant le plus immédiat, le droit des Tigres de Hanshin Atsuki Yuasa, mais celui-ci l'a égalé lors de sa dernière rencontre de la saison pour partager le prix.

Rodriguez devient ainsi le quatrième lanceur hispanique à être reconnu comme le releveur intermédiaire de l'année à la NPB, après les Dominicains Marcos Mateo (43 en 2017) et Joely Rodríguez (44 en 2019), et le Cubain Liván Moinelo (40 en 2022).

Nous profitons de cette occasion pour reconnaître le travail inestimable que les relevistas des Caraïbes ont accompli ces dernières années, notamment à partir de la saison 2020, date à partir de laquelle ils sont devenus les principaux protagonistes hispaniques de la NPB.

Raidel Martinez et Yariel Rodriguez ont tous deux vu de l'action dans 56 matchs cette campagne et, en plus de gagner leurs titres individuels respectifs, ils ont également enregistré des chiffres improbables. Le premier a laissé une efficacité de 0.97 et 62 coups de poing, tandis que le second est resté à 1.15 et 60, respectivement.

Mais ils n'étaient pas les seuls à se démarquer. Le Vénézuélien Edwin Escobar a vu de l'action dans pas moins de 69 rencontres cette année et s'il le fait à nouveau aujourd'hui, il atteindra 70 pour la deuxième fois de sa carrière japonaise. À cela s'ajoute une efficacité de 2.43 et 51 aniques.

Le Cubain Liván Moinelo a récolté 24 sauvés après avoir été converti en fermeture cette année et a également enregistré une efficacité de 1.03 et 87 coups de poing, ce qui lui donne une moyenne de grands coups pour neuf entrées de 14.87, le plus élevé parmi les relevistas de la NPB.

Enfin, il convient également de souligner le travail du débutant colombien Tyron Guerrero, qui a vu l'action en 49 matchs avec les Marinos de Lotte, a porté une ligne droite de 100 miles à l'heure et a enregistré une efficacité de 3.52 avec 27 hold points, un chiffre qui l'a laissé sixième dans cette catégorie dans la Ligue du Pacifique.

Le droit est arrivé au Japon avec la promesse d'aider le relais de son équipe avec sa grande vitesse, mais aussi avec la crainte que ses problèmes de contrôle ne lui permettent pas de réussir. Heureusement pour lui et les fans de l'équipe, tout s'est bien passé et la direction prévoit de le renouveler d'ici 2023.

Les séries d'après-saison des deux circuits commenceront ce samedi 8 octobre. Dans la ligue centrale, les Hanshin Tigers affronteront les étoiles de DeNA dans une série du meilleur des trois matchs qui se dérouleront entièrement au Yokohama Stadium, le siège de DeNA, favori pour avancer.

Dans la Pacific League, les Lions de Seibu rendront visite aux Faucons de SoftBank au Pay Pay Dome de Fukuoka, également dans une série au meilleur des trois matchs où l'endroit est le favori pour gagner.

Les vainqueurs des deux affrontements seront mesurés dans la phase finale des playoffs contre Yakult et Orix, respectivement. Comme d'habitude, les champions de la ligue commenceront leurs séries respectives au meilleur des sept matchs avec un triomphe d'avance et disputeront tous les matchs à domicile.

Orix a perdu 4-2 en finale de l'année dernière contre Yakult, bien qu'il ait commencé comme favori en raison de son excellent lancer. Cependant, c'est Yakult qui a dominé la série depuis le monticule pour remporter son premier titre national depuis la saison 2001.

Cette année, Orix revient en tant que favori en raison de sa rotation redoutable et de l'excellent moment de jeu qu'elle traverse, mais il ne faut pas rabaisser l'esprit combatif de Yakult, qui, bien qu'il ne soit pas en bonne forme, est plus que capable de gagner à nouveau.

La série japonaise débutera le samedi 22 octobre dans le stade du représentant de la ligue centrale.

