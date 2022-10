Cuba: Natalia Kanem, sous-secrétaire générale des Nations Unies à La Havane.

La Havane, 19 oct. (RHC)- Le président cubain Miguel Díaz-Canel a reçu ce mercredi à La Havane Natalia Kanem, sous-secrétaire générale des Nations Unies et directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour la population.

Invitée de marque à la convention internationale Cuba-Santé 2022, Natalia Kanem a transmis au Président cubain les salutations du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterrez, et elle a exprimé son intérêt à continuer à soutenir le travail du Fonds pour la population à Cuba.

En l'accueillant au Palais de la Révolution à La Havane, le Président a déclaré que cette visite marque un moment important dans les relations de l'île avec le Fonds des Nations unies pour la population et il a remercié le Fonds pour toute sa coopération.

Il a souligné en particulier le soutien que le FNUAP a accordé à Cuba dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 et dans l’attention aux sinistrés de l'ouragan Ian, ainsi que le conseil et l'échange d'informations sur les questions démographiques à Cuba et dans les programmes de prise en charge des enfants et des adolescents et des personnes en situation de vulnérabilité.

Miguel Díaz-Canel a expliqué à son hôte les efforts déployés par Cuba en matière de démographie, de participation populaire, de démocratie et de justice sociale, dont l'exemple le plus récent est l'approbation par référendum du Code des familles, un texte juridique considéré comme très avancé dans ce domaine.

Source : Prensa Latina.

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/302418-le-president-diaz-canel-recoit-a-la-havane-natalia-kanem-sous-secretaire-generale-des-nations-unies