Cuba: Plus de 2 mille coureurs inscrits au marathon de La Havane

La Havane, 27 oct. (RHC) Les organisateurs du Marathon de La Havane (Marabana), ont confirmé ce jeudi l’inscription de quelque 2 200 coureurs de 48 pays pour sa 36e édition le 20 novembre.

Le directeur de la Commission nationale des courses et des marches de l'Institut cubain des sports, Carlos Gattorno, a précisé que les États-Unis, la France, la Suisse, l'Espagne et la Colombie devraient être les pays avec le plus grand nombre de concurrents inscrits.

Carlos Gattorno a également indiqué que des changements seraient apportés au parcours de la course, le plus notable étant que la ligne de départ et d'arrivée se situera dans la salle polyvalente Ramon Fonst, et non au Capitole comme c'est le cas traditionnellement.

Les courses de marathon et de semi-marathon de cette année verront le retour des coureurs étrangers, car en 2021, elles se sont tenues uniquement avec des coureurs cubains et sans caractère compétitif en raison de la pandémie de Covid-19.

