Cuba: Présentation du rapport sur l'impact du blocus des États-Unis

20 octobre 2022 09:10:55

Le Rapport de Cuba sur les dommages causés par le blocus économique, commercial et financier exercé par les États-Unis contre notre pays a été présenté à la presse et au corps diplomatique accrédité sur l'Île le 19 octobre.



Le Premier secrétaire du Comité central du Parti et président de Cuba, Miguel Diaz-Canel Bermudez, a signalé via Twitter que le document rendu public aujourd'hui est celui qui sera porté à l'Assemblée générale des Nations Unies, début novembre, pour le vote par lequel, chaque année, le monde soutient le droit de notre pays à un développement sans coercitions.



« Nous continuons à documenter ce génocide, à résister et à créer », a posté le chef de l’État.



Le rapport présenté par le membre du Bureau politique et ministre des Relations extérieures, Bruno Rodriguez Parrilla, couvre la période de janvier à juillet 2021, qui marque le début de l'administration du président Joseph Biden aux États-Unis.



Durant cette étape, le blocus économique, commercial et financier imposé à Cuba est resté l'axe central de la politique étasunienne envers l'Île et a été intensifié de manière opportuniste et à des niveaux sans précédent, dans le contexte de la pandémie de la COVID-19.



Faisant fi de ses propres promesses électorales, l'administration démocrate de Biden a laissé intactes les plus de 240 mesures coercitives unilatérales supplémentaires appliquées contre Cuba par son prédécesseur, Donald Trump.



Dans la phase analysée, selon le document, la traque incessante du gouvernement étasunien des transactions financières contre Cuba a affecté pratiquement tous les secteurs de l’économie.



Ce siège a entraîné la fermeture et/ou la non-exécution de contrats, la perte de relations avec des entités financières qui travaillaient habituellement avec des entreprises cubaines, l'endettement, des retards dans l'envoi et la réception d’argent et de marchandises, entre autres difficultés.



En raison de son objectif déclaré et du cadre politique, juridique et administratif sur lequel il repose, le blocus peut être qualifié d'acte de génocide, en vertu de la Convention de 1948 pour la prévention du crime de génocide.

