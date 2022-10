Cuba: Science et innovation au service de la santé

Par María Josefina Arce

La Cuba révolutionnaire a toujours misé sur la science, la technologie et l’innovation. Ces derniers temps, leurs liens nécessaires avec tous les secteurs sont mis en avant. Cuba a trouvé là une manière de répondre aux problèmes auxquels le pays en confronté en raison notamment du blocus économique, commercial et financier que les États-Unis ont officiellement décrété en février 1962.

Il s'agit sans aucun doute d'une priorité sur laquelle le président cubain Miguel Díaz Canel a insisté à plusieurs reprises. À cet égard, il a souligné les résultats positifs de la mise en commun du potentiel humain et des capacités scientifiques et technologiques que la révolution a créés.

Le président a approfondi le sujet ces dernières heures, lorsqu'il a prononcé la conférence principale " Le système de gestion gouvernementale basé sur la science et l'innovation et ses implications pour la santé", qui a inauguré la quatrième rencontre internationale Cuba-Santé à La Havane, qui se tiendra jusqu'au 21.

Les deux années de Covid-19 ont prouvé le succès de cette stratégie, qui a en effet été décisive pour contrôler la maladie causée par le nouveau coronavirus. Immédiatement après avoir appris l'existence de la maladie, un groupe scientifique et un comité d'innovation ont été installés pour y faire face. La stratégie a été coordonnée par le ministère de la Santé publique et l'industrie biopharmaceutique, avec la participation d'universités et d'institutions scientifiques.

Les défis auxquels la plus grande des Antilles est confrontée dans le domaine de la santé, face au Covid-19 et aux obstacles imposés par le siège économique, commercial et financier, qui s'est intensifié en pleine urgence sanitaire mondiale, sont nombreux.

Cet effort commun a débouché sur un dialogue permanent entre médecins, épidémiologistes, virologues, immunologistes, mais aussi physiciens, mathématiciens et informaticiens, entre autres, qui ont mis en commun leurs connaissances pour protéger la santé des citoyens.

Cette étroite collaboration a permis au pays de créer trois vaccins contre le virus, les premiers à être développés en Amérique Latine. La politique du gouvernement signifie que Cuba ne doit pas compter sur les autres pour assurer la vaccination de tous ses citoyens, y compris les enfants et les adolescents.

Des médicaments en cours de développement ou enregistrés pour d'autres maladies ont également été évalués pour la gestion du Covid-19 ainsi que l'utilisation de l'immunothérapie avec des produits innovants de notre industrie pharmaceutique.

Les connaissances et la créativité ont également été mises à profit pour développer des outils de diagnostic et des équipements nécessaires aux soins des patients, tels que des ventilateurs pulmonaires, dont l'acquisition était freinée par la politique hostile des États-Unis.

Selon les autorités sanitaires, ce travail conjoint a donné lieu à plus de 1 100 projets nationaux, 268 études, essais et interventions, et dix outils informatiques, entre autres.

Le Covid-19 nous a enseigné de nombreuses leçons et ouvert la voie à de nouvelles stratégies et à de meilleures solutions aux problèmes de santé, car, comme l'a souligné le président cubain, il a stimulé la science et l'innovation dans la nation caribéenne.

