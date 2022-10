Cuba se console avec une victoire contre le champion en titre à la IV Coupe du monde U23

Soutenus par un lancer qui a été sa meilleure arme dans le tournoi et une artillerie qui ne s'est réveillée que quelques instants, l'équipe Cuba U23 a remporté sa deuxième victoire dans le tour de consolation de la IVe Coupe du monde de baseball à Taiwan, en battant le Venezuela, champions de la catégorie 2-0.

L’équipe de la plus grande des Antilles a ouvert le score dans le deuxième chapitre avec quelques scores grâce à une offensive féroce qu'elle n'avait pas montrée tout au long du tournoi, un avantage qui serait suffisant.

Huit extrabases avaient été connectés en six matchs et en quelques minutes seulement, ils en ont frappé trois pour secouer le monticule de l'ouvreur Wikelman Ramirez. Un tubey de Pedro Pablo Revilla, un triple de Carlos Monier, et un autre doublé sur le compte du capitaine Andrys Perez, se sont mélangés pour donner un numéro à la maison au Dou-Lio Stadium.

Le droitier vénézuélien a pris l'air et à partir de ce point, il est devenu un serpentin indéchiffrable au point d'étouffer neuf rivaux en 6.1 chapitres, mais ses armées sud-américaines ont été maniées par nos lanceurs tout au long du trajet.

Roberto Hernandez, qui semblait ne pas se tenir dans la boîte en congestionnant les coussinets dans le premier inning à coups de bases par balles, a marché sans problème sur une route à quatre entrées où il n'a permis que quelques singles tout en presisant une paire de punchs, tous deux dans le premier épisode pour étouffer le feu de ses adversaires.

Son remplaçant, Leodán Reyes, de Pinareño, a jeté les trois derniers actes pour marquer le sauvetage, chemin où il a accepté un imparable et a laissé avec la carabine à l'épaule quelques adversaires.

Après cette victoire, les Cubains montrent le bilan de deux succès et un nombre égal d'échecs dans ce tour de consolation, et joueront leur dernier match ce vendredi à 23h00 contre la faible sélection d'Afrique du Sud, une équipe qui n'a pas pu gagner un défi lors de cette Coupe du monde.

