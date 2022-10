Cuba: Une gestion gouvernementale basée sur la science

La Havane, 18 oct. (RHC) Cuba travaille actuellement à la mise en place d'un système de gestion gouvernementale basé sur la science et l'innovation, a déclaré à Buenos Aires, Elba Rosa Pérez, ministre cubaine de la Science, de la Technologie et de l'Environnement.

Lors d'une rencontre avec des étudiants, des chercheurs et des scientifiques argentins, la ministre a déclaré que notre pays donne la priorité au développement des connaissances et s'engage à collaborer avec d'autres États de la région.

Elba Rosa Pérez a indiqué qu'au cours des trois dernières années, des mesures ont été prises pour améliorer le fonctionnement et accroître les contributions dans ces domaines.

Nous avons mis en œuvre des mesures pour faire face à des problèmes tels que le vieillissement de la population et l'obsolescence technologique, ainsi que pour attirer les jeunes. Nous avons créé des parcs spécialisés à La Havane et à Matanzas, renforcé les centres de haute technologie, la recherche de talents et la création de petites et moyennes entreprises, a-t-elle déclaré.

«Les scientifiques cubains ont sauvé le pays pendant la pandémie de Covid-19, car il était peu probable que nous puissions accéder aux vaccins sur le marché international. Nous avons parié sur les nôtres et nous avons pu obtenir des résultats en un temps record et aussi vacciner nos enfants», a-t-elle ajouté.

D'autre part, la ministre cubaine a indiqué que des secteurs tels que la production alimentaire et énergétique sont fondamentaux pour l'île et elle a évoqué les possibilités d'étendre la coopération avec l'Argentine dans ces domaines.

Elba Rosa Pérez a souligné que le blocus économique, commercial et financier imposé par les États-Unis à sa nation est de plus en plus fort et cruel, mais elle a réitéré la volonté de la plus grande des Antilles de préserver sa souveraineté et de promouvoir un développement fondé sur la science.

«Nous espérons pouvoir compter sur le soutien des scientifiques cubains et de ceux d'autres pays pour continuer à progresser, a-t-elle déclaré.

Pour sa part, Pablo Núñez, sous-secrétaire argentin à la coordination institutionnelle de l'articulation scientifique-technologique, a appelé au renforcement des liens bilatéraux et de la coopération en matière de biotechnologie et dans d'autres domaines.

«Nous avons un engagement avec Cuba basé sur l'histoire et le présent. Nous sommes d'accord sur de nombreux aspects et il existe des domaines dans lesquels nous pouvons accroître la collaboration», a-t-il souligné.

Guillermo Salvatierra, conseiller du ministère cubain de la Science, de la Technologie et de l'Environnement et membre de la Commission des activités spatiales, a souligné l'importance des projets régionaux tels que le développement d'un satellite météorologique.

«Les défis actuels ne peuvent être relevés par un seul État. Nous devons travailler ensemble pour trouver nos propres solutions. Il est étonnant qu'au cours de la pandémie, l'Amérique latine et les Caraïbes n'aient pas été en mesure de se réunir, de développer et d'approuver des vaccins à l'échelle du continent», a-t-il déclaré.

La ministre cubaine de la Science, de la Technologie et de l'Environnement est actuellement en Argentine pour rencontrer des autorités et des chercheurs et pour participer au sommet des chefs du secteur de la Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes.

Source Prensa Latina

