Cube: Le pari : les stades fins prêts pour la Ligue d’élite

Pour le mouvement sportif, ces installations sont essentielles, car c'est là que s'expriment les processus d'apprentissage, de la préparation à la compétition au déroulement de celle-ci. Dans l'ordre social, ils sont encore plus importants, car ils deviennent le foyer des supporters, c'est-à-dire d'un peuple doté d'une vaste culture sportive.

Auteur: Oscar Sanchez Serra | internet@granma.cu5 octobre 2022 09:10:41

Le stade Capitan San Luis, à Pinar del Rio. Photo : Twitter du président de la Fédération cubaine de baseball

Pour le mouvement sportif, ces installations sont essentielles, car c'est là que s'expriment les processus d'apprentissage, de la préparation à la compétition au déroulement de celle-ci. Dans l'ordre social, ils sont encore plus importants, car ils deviennent le foyer des supporters, c'est-à-dire d'un peuple doté d'une vaste culture sportive.



Cette dernière mission suffirait à comprendre les raisons pour lesquelles, dès que l'ouragan Ian a cessé de souffler, les autorités de cette sphère, à la base et au niveau national, ont entrepris des évaluations et se sont mises au travail pour reconstruire ce qui avait été endommagé.



Omar Venega Echemendia, vice-président de l'Institut national des sports, de l'éducation physique et des loisirs, a livré à Granma son évaluation de la situation au stade 26 de Julio à Artemisa et au stade Capitan San Luis à Pinar del Rio, qui ont été sévèrement touchés par l’ouragan.



« Les deux stades ont subi des dommages structurels. Au Capitan San Luis de Pinar del Rio, la furie des vents a provoqué l'effondrement de trois tours d'éclairage dans la zone des voltigeurs, et a endommagé le tableau électronique, utilisé pour la première fois lors des dernières séries nationales. Deux autres tours se sont effondrés au stade d’Artemisa, touchant les tribunes. Le centre provincial de médecine sportive, situé sous le côté gauche des tribunes, a été le plus endommagé », a déclaré le vice-président de l’Institut des sports, de l'éducation physique et des loisirs (Inder).



Concernant la survenue d'événements similaires dans ces mêmes stades, il a précisé que tout semble indiquer que, dans le cas du stade 26 de Julio, les nouvelles structures présentent des difficultés. A cet égard, les spécialistes du ministère de la construction ont décidé de réaliser une étude pour déterminer évaluer les dommages et rechercher des solutions.



Cette position est conforme aux instructions des dirigeants du pays, selon lesquelles chaque processus de redressement doit avoir un caractère holistique afin d'apporter des réponses intégrales, en accord avec la maxime de Fidel : « récupérer non seulement ce qui a été perdu, mais aussi faire encore mieux », a ajouté Venegas.



Il a déclaré qu'un travail intense était en cours pour ne pas perturber le calendrier de la prochaine Ligue d’élite de baseball (qui débutera le 8). L'engagement est de faire en sorte que les stades soient prêts pour ce tournoi important. « Mais nous procédons à des analyses de variantes afin de ne pas nuire à la qualité de la préparation de l'équipe de Pinar del Rio, qui a son fief au Capitan San Luis ».



En ce qui concerne ce stade, son directeur, Luis Orestes Pozo, a déclaré que cette installation sera prête pour la Ligue d'élite, bien que la continuité de la préparation de l'équipe se fasse dans un autre lieu. Le problème principal est le tableau d’affichage, en attendant une étude pour trouver une solution. La pelouse n'a pas été endommagée et, bien que la récupération dépende des ressources, elle dépend de la volonté des habitants de Pinar del Rio, et la volonté est bien là.



Il a également fait référence au fait que l'École nationale d'aviron et de canoë-kayak « José Smith Comas » a subi de légers dommages qui ne l'empêchent pas de poursuivre le processus d'enseignement sportif, tandis que le complexe de la piscine de Baragua a subi quelques dommages au niveau des toitures, qui seront réparés la semaine prochaine, sans affecter les séances d'entraînement. « Par ailleurs, l'École nationale de pelote basque cherche des solutions à certains problèmes spécifiques liés à la pratique de cette discipline », a-t-il conclu.

https://fr.granma.cu/cuba/2022-10-05/le-pari-les-stades-fins-prets-pour-la-ligue-delite