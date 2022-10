Economie: Des vassaux qui luttent pour le compte de celui qui les domine

Par Geraldina Colotti

L'Union européenne et les États-Unis préfèrent une crise économique et deux au niveau d'inflation à cause de leur « russophobie obsessionnelle ». Ainsi, le président Nicolas Maduro a photographié les effets du conflit en Ukraine dans le domaine occidental et les réactions désordonnées de l'Union européenne suite aux politiques nord-américaines.

Si la guerre continue, celle qui souffrira le plus sera l’Europe qui, à cause de la crise énergétique, court le risque de cesser en quelques mois d'être la principale puissance économique mondiale (le PIB de l'Union européenne représente presque le quart de tout le Produit Intérieur Brut du monde) et de se voir dépouillée de son rôle de puissance industrielle. Et les frictions entre ses membres contre les États-Unis qui n'en ont aucune intention d'augmenter la production d'énergie pour en fournir à leurs alliés européens augmenteront. Au contraire, les États-Unis ont en ligne de mire la principale économie de l'Union européenne, l’Allemagne.

Malgré la propagande dominante qui accuse la Russie de saboter l’oléoduc Nord Stream, de détruire la route de transit pour le la principale fourniture d'énergie de l'Allemagne et une importante base industrielle dans le pays, la meilleure chose pour Berlin n'a certainement pas été d'essayer de maintenir un profil autonome à ce sujet.

La thèse des États-Unis selon laquelle la Russie aurait dynamité le gazoduc pour causer des dégâts à l'Europe est, par contre, très illogique parce que Poutine aurait dû se priver d'une telle arme de pression alors que pour le construire, Gazprom a dépensé 17 000 000 000 d'euros ? De plus, le gaz qui s'est échappé par la tuyauterie sabotée a provoqué une perte de 600 à 800 millions d'euros. À cela il faut ajouter les coûts des réparations qui prendront des mois et qui tournent autour de 200 à 300 000 000 d'euros. Pour ne pas parler des autres millions d'euros nécessaires pour le remplir des centaines de millions de mètres cubes de gaz industriel.

Plus, pourquoi la Russie aurait-elle dû renoncer à un bénéfice de 200 000 000 d'euros par jour que lui payait l'Union européenne pour le gaz et favoriser l'Ukraine en amenant le gaz par le gazoduc Yamal Europa qui traverse la Pologne pour respecter ses contrats ? Sans aucun doute, la Pologne, principal lobbyiste du gazoduc Baltic Pipe qui a été inauguré le jour où se sont produites les explosions et qui transporte le gaz naturel du Danemark et de la Norvège ainsi que le gaz liquide de l'Union européenne de la mer du Nord vers la Pologne profitera de la destruction de Nord Stream.

Comme le rappelait Inna Afinogenova dans l'une de ses enquêtes journalistique, déjà en 2014, Condoleeza Rice exprimait son opposition au fait que l'Europe achète le gas bon marché à la Russie et en 2018, quand Donald Trump a imposé des sanctions à Nord Stream 2, il a dit au secrétaire général de l'OTAN que l'Allemagne était un problème parce qu'elle était totalement dépendante de l'énergie russe.

Maintenant, malgré les déclarations tranquillisantes d’Ursula Van Der Lyen, présidente de la commission européenne, à propos de la recherche de source d’approvisionnement pour remplacer la Russie (ce qui de toute façon prendra du temps), les réserves dans les dépôts seront épuisées à la moitié de l'hiver, bien que cela ne soit pas particulièrement rigide et que les flux d'énergie alternative soient bons.

On sera encore pire si l’Euope ne remplit pas ses dépôts l'été prochain. Selon les prévisions, l'hiver de 2023 pourrait produire alors une catastrophe économique et les tragédies humaines qui en découlent. Pendant ce temps, le prix de l'énergie qui a augmenté au niveau mondial, à quintuplé en Europe. Selon la plupart des investisseurs européens, la récession un Europe est déjà certaine. Et la Banque Centrale allemande a aussi prévu des scénarios similaires. Face à la crise énergétique qui provoque des protestation populaires, l'Allemagne a décidé de nationaliser l'entreprise de gaz Uniper.

L’OCDE a corrigé dans son rapport ses estimations sur la progression du produit intérieur brut (PIB) de la Jeanne euros pour l'année prochaine pour la baisser à 0,3 % avec une correction, en particulier pour l'Allemagne, ou on s'attend à une récession de 0,7 %. Le président mexicain Manuel López Obrador a proposé d’approvisionner l'Allemagne en gaz naturel mexicain en couvrant 30 % de ses besoins de combustible.

AMLO a reconnu que l'opération prendrait du temps parce que le Mexique a besoin de construire 2 usines de liquéfaction pour congeler le gaz et l'envoyer mais, a-t-il dit, il y a une compagnie étasunienne, New Fortress Energy, qui possède la technologie nécessaire pour transporter le gaz dans des bateaux sans avoir besoin de construire une usine sur terre. » Dans le bateau même , a expliqué le président mexicain, le gaz est congelé, on le transporte et là-bas, on le regazifie dans le port où se trouve le gazoduc, c'est-à-dire qu'il s'est déjà avancé en cela. De toute façon, ils devront signer un accord avec cette entreprise étasunienne mais nous, nous avons la disponibilité du gaz , » a-t-il confirmé.

Pour l'instant, bien que la tendance à la récession augmente également aux États-Unis, le coût de la facture énergétique pour les Étasuniens est trois fois inférieure à celui de la facture pour les Européens. Mais un effondrement économique de l'Union européenne aurait des répercussions au niveau mondial en terme de récession. Pour les concurrents qui payent beaucoup moins pour l'énergie que l’Europe pourraient s’ouvrir des opportunités importantes pour acheter de nouvelles actions sur les marchés mondiaux mais la Chine (principal objectif de l'affrontement géopolitique et commercial en cours) et l’Inde ont d’importants investissements en Europe qui se verraient affectés.

Contre, aux États-Unis, l'indice qui mesure l’augmentation des prix sans les aliments ni l'énergie a indiqué une croissance de 6,3 % et signale une inflation dans l’offre et les coûts, en particulier en relation avec le raccourcissement des chaînes de valeur après la pandémie et le change dans le contexte international. La FED a augmenté les taux d'intérêt de 75 points de base et à la fin de l'année, elle ne le fera que 225 autres points. La BCE, après l'augmentation du 8 septembre, reste sur la même ligne. Le colonialisme est la capacité de faire que les vassaux luttent pour le compte de celui qui les domine en qui fait semblant de les considérer comme des alliés ou des amis alors que dans le meilleur des cas ce sont des agents ou des gardiens du dollar.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

