Économie : Les États-Unis sont en train de ruiner les économies du monde

Les États-Unis « sont en train de ruiner » des économies tout autour du monde, a déclaré jeudi le président colombien Gustavo Pétro face à la forte dévaluation de la monnaie locale par rapport au dollar, conséquence, selon lui, de la politique économique de Washington.

Pétro, le premier président de gauche de la Colombie a annoncé une crise mondiale à cause d'une « rétrécissement » de l'activité et de ce qu’il a appelé « la guerre pour le gas » en Europe suite au conflit armé entre la Russie et l’Ukraine.

Selon lui, les pays sont sous la menace d'une récession à cause de « la hausse des taux d'intérêt » fixés par la réserve fédérale étasunienne (FED) qui entraîne les « capitaux des pays sud-américains. »

« Aux États-Unis, on prend des décisions pour ne protéger que soi-même, souvent sans penser à ce qui va me survenir à cause de cesmesures. On est en train de vider l'économie des nations latino-américaines (…) Nos monnaies baissent toutes, pas seulement le peso colombien, » a-t-il ajouté.

L'inflation est galopante dans toutes les économies du monde, en particulier dans celles des pays pauvres et en développement.

Aux États-Unis, la Réserve Fédérale (FED) a augmenté les taux de référence pour affronter la hausse des prix de 3 à 3,25 %.

Suite à cela, la dette colombienne en dollars pourrait exploser et il pourrait se produire en même temps une fuite de capitaux face à cause la perspective de plus de bénéfices pour les investisseurs.

En Colombie, un dollar vaut 4700 pesos, un chiffre jamais atteint. Depuis le début de l'année, la monnaie colombienne a baissé. de 16 % par rapport au dollar, selon les estimations de certains analystes.

Le président Pétro a appelé les Gouvernements de la région à « établir un ordre du jour commun pour défendre l'Amérique latine de la crise mondiale qui s’approche. »

