Etats-Unis: Une plainte contre Marco Rubio déposée au Congrès

Washington, 11 octobre (RHC) Le mouvement de solidarité « Bridge of Love » (Ponts d’Amour) et d'autres citoyens américains ont déposé aujourd'hui une plainte auprès du Comité d'éthique de la Chambre haute du Congrès américain contre le sénateur Marco Rubio pour violations légales.

La déclaration publiée par les signataires de l'acte d'accusation indique que le congressiste Rubio lance une campagne de diffamation et d'intimidation contre Carlos Lazo, un professeur de lycée et un vétéran de la guerre américaine qui réside dans l'État de Washington, et le mouvement qu'il dirige, Bridges of Love.

Dans ses attaques, dit-elle, Rubio s'en prend également aux citoyens américains qui soutiennent l'initiative et participent aux activités mensuelles organisées pour soutenir la levée du blocus économique, financier et commercial de Washington contre l’île.

Le 5 août 2022, dit-elle, le sénateur a publiquement demandé au FBI d'enquêter sur Lazo, son organisation et les personnes qui, dans tout le pays, organisent des caravanes pacifiques d'automobiles pour attirer l'attention sur la politique américaine à l'égard de Cuba.

Les attaques infondées du sénateur Rubio et ses appels à une enquête de police contre Lazo et d'autres personnes qui soutiennent Bridges of Love sont en fait une campagne de persécution visant à cibler des citoyens pour leur activisme pacifique simplement parce qu'ils défendent une position politique différente, indique le texte.

Les signataires du document ont ensuite fait appel à l'application du manuel d'éthique de la Chambre haute du Congrès, qui condamne la faute constatée, tout en affirmant que la conduite à laquelle il est fait allusion "a servi de base aux cas disciplinaires les plus graves du Sénat dans les temps modernes ».

Permettre à un sénateur américain d'utiliser sa position pour attaquer et harceler des militants pour la paix devrait être un sujet de préoccupation pour l'ensemble du corps, selon la déclaration.

Permettre un nouvel effort pour relancer des pratiques de persécution depuis longtemps condamnées et rejetées par les sénateurs simplement parce que les citoyens et les électeurs ne sont pas d'accord avec leurs opinions représente une menace pour les institutions et les processus mêmes de la démocratie, a-t-il déclaré.

L'organisation Bridges of Love » est basée aux États-Unis et promeut la diplomatie et les relations pacifiques entre ce pays et Cuba.

Son chef est un citoyen américain qui y vit depuis plus de 30 ans, et un ancien combattant décoré qui a servi dans l'armée américaine pendant une décennie.

Bridges of Love, ainsi que ses partisans aujourd'hui attaqués par Rubio, demandent au président Joe Biden, par le biais de caravanes, de lever les politiques punitives qui empêchent les familles cubano-américaines d'envoyer de l'argent à leurs proches sur l'île, et exigent que la Maison Blanche mette fin aux restrictions de voyage. (Source Prensa Latina)

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/301621-plainte-deposee-contre-le-senateur-anti-cubain-marco-rubio-au-congres-americain