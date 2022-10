Mexique: Le chancelier Marcelo Ebrard remet en question le point de vue des Etats-Unis

Le chancelier mexicain, Marcelo Ebrard, a remis en question l'approche interventionniste habituelle de la politique étrangère des États-Unis à l'égard des pays d'Amérique latine gouvernés par des gouvernements avec lesquels il a des différends politiques.

Dans son intervention intitulée « Un regard sur l’hémisphère depuis le Mexique », modéré par le journaliste du magazine The New Yorker Jon Lee Anderson dans le cadre du festival journalistique Dromofest, Ebrard a déclaré qu'aux États-Unis, il existe deux façons de penser aux pays avec lesquels ils ont des différends et l'une d'entre elles est définie par la promotion de l’intervention.

Cela s'est vu dans l'intention de l'administration de Donald Trump (2017-2021) d’organiser un coup d'État au Venezuela, révélé par un de ses proches conseillers de l'époque, et cela se voit dans les sanctions que Washington maintient contre le pays sud-américain et d'autres comme Cuba, a déclaré le chancelier.

L'intervention, a-t-il ajouté, « a été une tentation des États-Unis pendant de nombreuses années. Il y a toute la période de Richard Nixon (de 1969 à 1974) qui a soutenu des dictatures à grande échelle dans toute l'Amérique latine.

Le Mexique ne pourrait jamais accompagner cette approche, "par définition", a souligné Ebrard, et il a ajouté qu'il sera "désastreux" pour son pays s’il a lui aussi un jour une telle attitude, car ce sera « contre tes gènes, ton identité et tes idées essentielles ».

Le Mexique respecte le droit à l'autonomie dans sa politique étrangère et préconise le dialogue et la réduction des incitations aux durcissements politiques tels que les sanctions unilatérales et la promotion d'une formation de blocs, a-t-il ajouté.

Ebrard a défini les sanctions économiques unilatérales comme une "catastrophe" et a donné l'exemple du blocus économique, commercial et financier de Cuba par les États-Unis qui dure depuis plus de 60 ans et dont les interdictions ont rendu difficile l’affrontment de la pandémie de COVID-19.

En soulignant la recherche d'une compréhension sur la base du respect pour régler les différends, le ministre mexicain des Affaires étrangères a déclaré que "toute autorisation d'intervenir est un danger".

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol:

http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/10/29/canciller-mexicano-cuestiona-enfoque-intervencionista-en-politica-exterior-de-estados-unidos/

URL de cet article:

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/10/mexique-le-chancelier-marcelo-ebrard-remet-en-question-le-point-de-vue-des-etats-unis.html