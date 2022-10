Mexique: Le Gouvernement Biden renforce le mur  à la frontière avec le Mexique

La Havane, 7 oct. (RHC)- L’administration Biden a fait combler des brèches dans le controversé mur bâti à la frontière mexicaine par Donald Trump.

Un mois avant les élections de mi-mandat, des élus démocrates misent sur un tour de vis à la frontière avec le Mexique. Le quotidien The Economist a confirmé que l’administration Biden a financé le renforcement du mur, pourtant un des symboles de la présidence Trump. Mi-septembre, le magazine en ligne d’investigation The Intercept avait rapporté une reprise en catimini des travaux, alors que Joe Biden avait promis lors de sa campagne électorale qu’il n’y aurait pas un mètre de mur de plus sous son administration.

Présentées comme un «test» pour les présidents nord-américains, les élections de mi-mandat se soldent quasi systématiquement par une défaite. Les élections du 8 novembre pourraient ainsi voir les Démocrates perdre leur courte tête au Congrès où ils dominent d’une dizaine de sièges à la Chambre des représentants. Au Sénat, seule la vice-présidence de Kamala Harris leur donne l’avantage sur les Républicains.

Le Texas a acté fin septembre la construction d’une vingtaine de kilomètres supplémentaires de barrière à la frontière avec le Mexique. Joe Biden a, certes, fermé le robinet fédéral, mais rien n’interdit aux gouverneurs de perpétuer sur leurs propres deniers le projet de Donald Trump et de Georges Bush Père.

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/301261-ladministration-biden-decide-de-renforcer-le-mur-a-la-frontiere-avec-le-mexique