Mexique: Traités de libre échange, comment sortir de la soumission aux corporations

Au moment où le Gouvernement mexicain se prépare à finaliser son entrée dans l'Accord Global Union européenne–Mexique, nouvelle version du TLC UE–Mexique de 2000, il est temps de regarder en arrière et de réfléchir sur la véritable nature des TLC, ces instruments de déviation du pouvoir qu'on nous impose pays après pays en secret et sans jeter un coup d'œil vers la population.

Le traité de libre-échange d'Amérique du Nord signé par le Canada, le Mexique et les États-Unis a été le premier traité de libre-échange négocié hors du système multilatéral (GATT/OMC). Il est entré en vigueur en 1994 et très rapidement est devenu le « modèle » de tous les autres.

Le TLCAN a été dévastateur pour la population mexicaine : il a approfondi la perte de souveraineté alimentaire à cause des importations à bas prix, aggravé la privatisation des semences, la perte de terre et de nourriture, a fait augmenter le crime, la migration et la pollution et le droit du travail ont été sapé.

Mets la population mexicaine appris une leçon plus vaste : que les accords de libre-échange tordent ou démantèlent les lois, les régulations et les processus légaux pour ouvrir des espaces aux corporation pour qu'elles puissent opérer. Ce « détournement de pouvoir » est leur fonction principale.

Pour rentrer dans l'accord, le Mexique a offert « des avantages comparatifs » : le démantèlement des conditions du travail et de presque toutes les régulations environnemental.es Le résultat ? L'économie des « sous-traitances » ou « ateliers de sueur » sont apparus et les chaînes de fournitures transnationales qui à présent représentent 30 à 60 % de tout le commerce mondial se sont étendues. Malgré les promesses d’une « convergence des salaires » et d'une « modernisation » des règles du travail avec le TLCAN révisé (maintenant connu comme États-Unis–Mexique–Canada ou T–MEC.), la disparité des conditions de travail entre le Mexique et ses voisins du nord est énorme.

Les parties de la Constitution mexicaine qui défendaient les droits communautaires ont changé avec le TLCAN. Les lois destinées à privatiser la terre grâce à des titres individuels et à la possibilité que les étrangers achètent des terres qui auparavant étaient collectives ont changé. Les communautés résistent mais la migration explose avec pour résultat l'accaparement de terres par les compagnies minières, les compagnies agro-industrielles et de l’énergie se déchaîne. Tout cela déchaîne la violence.

La loi sur les semences a modifié ce que les gens dans les champs et les communautés indigènes ont fait pendant des millénaires–soigner, améliorer, reproduire et partager leurs semences - et l’a criminalisé au bénéfice de l'industrie des semences.

Le TLCAN a aussi créé de nouveaux droits pour que les compagnies puissent défier les règles mexicaines et la résolution des controverses est passée des tribunaux publics à l'arbitrage privé.

Après 28 ans d'opération du TLCAN et après avoir disséqué ses effets pendant les trois années de réflexion collective de milliers de personnes, des organisations et des communautés impliqués dans le processus du Tribunal Permanent des Peuples qui a siégé trois ans au Mexique (2011–2014), il est fortement prouvé qu’on doit insister sur le fait que les accords de commerce et d'investissement sont des instruments de « déviation du pouvoir » des communautés affectées vers les salles de conseilles entreprises. C'est ce que nous enseigne l'expérience du peuple du Mexique.

