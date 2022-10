Nicaragua : Le Nicaragua veut la paix

Communiqué CES RPS

« Effacer la ligne qui divise la vérité actuelle et l'opinion est l'une des façons d'agir du mensonge et toute sont des formes d'action. »

Hannah Arendt

Le Nicaragua a subi en avril 2018 une tentative de coup d'Etat avec l'intervention d'un large réseau d’O.N.G., de partis politiques d'extrême droite, d'une partie de l'église catholique, de secteurs de la bourgeoisie, patronaux et intellectuels organiques qui a fait plus de 200 morts dont 22 des membres de la police nationale ainsi que de nombreux militants sandinistes entre autres victimes. Comme cela a été démontré par des journalistes nord-américains, ce réseau putschiste a été tissé minutieusement en secret pendant plusieurs années par le Gouvernement nord-américain avec des dizaines de millions de dollars de l’USAID dans le but de provoquer un changement de régime au Nicaragua. Le conflit que cela a provoqué a déstabilisé le pays pendant trois mois avec des actes de violence de rue systématiques agitant le mécontentement de la population qui s'était déjà déchaîné par le désordre de rue et les exécution planifiées par des groupes terroristes organisés par le secteur le plus extrémiste de l'opposition et l'élite réactionnaire qui a l'assentiment des États-Unis et de l'Union européenne. Cette tentative ratée a eu de graves conséquences sociales dans le pays avec des pertes de 120 000 emplois et un énorme impact économique négatif avec la destruction par les violents d'une partie importante des services publics et des équipements publics et de gros dégâts sur la production, tout cela estimé à 1 800 000 000 de dollars.

Le rétablissement des institutions démocratiques a débuté avec une importante décision du Gouvernement de Réconciliation et d'Unité Nationale, GRUN, en faveur de la réconciliation : une amnistie générale pour tous les citoyens nicaraguayen impliqués dans le coup d'Etat, non soumis à une enquête ou sur le point d'être soumis à une enquête, soumis à une procédure pénale ou en phase d'accomplissement des sentence sous la seule condition de non répétition des délits commis.

Ensuite, les investigations judiciaires, avalisées par des documents officiels de diverses agences du Gouvernement nord-américain, ont mis sur la table de façon fiable les noms des auteurs intellectuels et de ceux qui ont financé la tentative de coup d'Etat. Ces personnes ont été jugées et accomplissent maintenant leur sentence avec des assignations à résidence, des peines de prison ou sont en fuite.

La normalité démocratique par la voie de la paix, de la réconciliation et de la justice s'est achevée avec les élections constitutionnelle à la présidence de la république et des députés à l'Assemblée nationale en novembre 2021 avec une forte participation des citoyens et une victoire écrasante de la coalition Uni, le Nicaragua Triomphe dirigée par le FSLN et par le commandant Daniel Ortega.

En moins de trois ans, le Nicaragua s'est rétabli économiquement des conséquences très graves de la tentative ratée de coup d'Etat et de l'impact de deux ouragans presque consécutifs en consolidant le modèle de développement social avec une croissance actuelle de plus de 6 %, ce qui a provoqué une diminution drastique de la pauvreté et de la pauvreté extrême grâce à des améliorations très significatives dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la sécurité des citoyens, des infrastructures, du transport, de la parité de genre, des services d'électricité et d'eau potable, de la souveraineté alimentaire, de la mise en place des énergies renouvelable, etc.…

Simultanément, l'Assemblée nationale a engagé le processus de mise en ordre et de régulation juridique des plus de des 6000 O.N.G. qui existent dans le pays grâce aux lois 1115 (loi générale de régulation et de contrôle des organismes sans but lucratif) et 1040 (loi de régulation des agents étrangers) en se basant sur des législations en vigueur dans de nombreux pays comme les États-Unis, l'Australie, Israël, le Salvador…

Paradoxalement, certains de ces pays organisent des campagnes de diffamation et de boycott économique contre le peuple du Nicaragua en accusant le FSLN d'actions « antidémocratiques. »

Lorsqu'ils appliquent ces lois, c'est un exercice légitime de défense de « leur souveraineté » et lorsque c'est le Nicaragua qui les applique, « il s'agit d'une action dictatoriale. »

Assez de cynisme et de hypocrisie !

Malgré l'échec absolu de la tentative de coup d'Etat en 2018, certains groupes antidémocratiques, à partir de positions oligarchiques et pro-impérialistes, continuent à tenter de déstabiliser le progrès du peuple nicaraguayen vers la paix, la réconciliation et la justice sociale. Ils le font avec des actions presque unipersonnelles à l'intérieur du pays et avec des actions de cirque à l’extérieur.

Il est évident qu'ils ont des ressources économiques illimitées et des porte-parole acritiques dans beaucoup de pays mais ils ne pourront pas ainsi imposer le mensonge d’un Nicaragua « troublé et divisé. » Aujourd’hui même, le peuple du Nicaragua vit en paix et dans le progrès. Celui qui est en doute, qu'ils visite le Nicaragua et qu'il l'éprouve personnellement.

Le peuple du Nicaragua reste sur la ligne anti-impérialiste d’Augusto C. Sandino et sur la défense de la souveraineté et de la justice sociale défendue par Carlos Fonseca. C'est un peuple libre et souverain.

Le CES-RPS encourage toutes les personnes de paix à respecter cette voie, cette Révolution et à ne pas chercher à imposer des modèles de colonialisme idéologique propres à un monde unipolaire en crise.

Le peuple nicaraguayen a le droit de prendre ses propres décisions et que celles-ci soient respectées.

Ils n'ont pas pu et ils ne pourront pas !

Le Nicaragua veux la paix !

6 octobre 2022.

