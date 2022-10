Nicaragua: Rupture des relations diplomatiques avec les Pays-Bas

Managua, 1 Oct (RHC) Le gouvernement nicaraguayen a annoncé vendredi soir sa décision de rompre ses relations diplomatiques avec le Royaume des Pays-Bas, après l'avoir accusé de maintenir une position interventionniste et néocolonialiste à l'égard du pays d'Amérique centrale.

Dans un communiqué, le ministère des affaires étrangères du Nicaragua a informé le gouvernement néerlandais de la décision de rompre immédiatement les relations diplomatiques.

Dans ce texte, le gouvernement du pays d'Amérique centrale dénonce le fait que les Pays-Bas ont offensé les familles nicaraguayennes en menaçant et en suspendant des travaux pour le bien commun, tels que des hôpitaux pour les communautés indigènes et afro-descendantes.

"Nous répudions et condamnons les outrages et les crimes de cette Europe colonialiste et néocolonialiste contre des pays convoités et attaqués comme les nôtres", a déclaré le ministère nicaraguayen des Affaires étrangères.

Dans la note signée par le ministre des affaires étrangères Denis Moncada, il est indiqué que les agressions de la délégation diplomatique néerlandaise violent la Convention de Vienne, ce qui oblige Managua à rompre les relations diplomatiques.

Le Nicaragua a pris cette mesure diplomatique quelques heures après que le président du pays, Daniel Ortega, a annoncé que son gouvernement ne veut pas avoir de liens avec le Royaume des Pays-Bas, qu'il a qualifié d'"interventionniste". (Source/Telesur)

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/300640-le-nicaragua-rompt-ses-relations-diplomatiques-avec-les-pays-bas