Pérou : l’OEA soutient Pedro Castillo et applique la Charte Démocratique

Le Conseil Permanent de l'Organisation des Etats Américains (OEA) s'est réuni à Washington, États-Unis, suite à la demande du président Pedro Castillo pour qu'elle applique la Charte Démocratique Inter-américaine en raison d'une soi-disant nouvelle modalité de « coup d'Etat » contre son Gouvernement.

Après l'exposition du chancelier César Landa, on a approuvé par acclamation le projet de résolution proposé par la représentation péruvienne. Ce document comprend la désignation d'un « groupe de haut niveau » qui visitera le Pérou et exprimera sa « solidarité et son soutien au Gouvernement démocratiquement élu ainsi qu'à la préservation des institutions. »

Ce document comprend quatre points:

Exprimer sa solidarité et son soutien au Gouvernement démocratiquement élu ainsi qu'à la préservation des institutions.

Lancer un appel à tous les acteurs pour que leurs actions soient réalisées dans le cadre du respect de l'État de droit en reconnaissant que l'article 2 de la Charte Démocratique Inter-américaine stipule que « l'exercice effectif de la démocratie représentative et la base de l'État de droit. »

Exprimer la disposition de l’OEA à apporter son soutien et sa coopération

Désigner un groupe de haut niveau composé de représentants des Etats membres pour qu'il réalise une visite au Pérou pour analyser la situation.

