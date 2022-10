Pérou: Pedro Castillo demande l'activation de la Charte Démocratique de l’OEA

Le président du Pérou, Pedro Castillo, a réalisé mercredi une allocution pour informer qu’il demandait à l'Organisation des Etats Américains (OEA) d’activer la Charte Inter-américaine pour éviter un « grave trouble de l'ordre démocratique » dans le pays.

" Mon Gouvernement a demandé à l'OEA d’activer et d'appliquer la Charte Démocratique Inter-américaine pour engager un processus de consultation avec toutes les forces politiques, les pouvoirs de l'État et les forces sociales pour trouver (…) une voie qui empêche une grave altération de l'ordre démocratique au Pérou, » a déclaré le président.

Auparavant, Castillo avait dénoncé une persécution politique contre lui après que le ministère public l‘ait accusé devant le Congrès de diriger soi-disant une organisation criminelle.

Mais il a confirmé son engagement et sa loyauté envers le peuple péruvien et souligné qu'il espère remplir le mandat pour lequel il a été élu.

Le président Castillo a affirmé que les forces politiques de droite et les forces conservatrices du pays ont mis en marche un nouveau modèle de coup d'Etat au Pérou. et il a à nouveau affirmé que sa famille, son Gouvernement et lui-même sont victimes d'une persécution politique qui a débuté avant même qu'il ait été investi, en juillet 2021.

Dans son message, il a précisé les accusations proférées contre lui en signalant qu’on l’a accusé d'être communiste, ensuite d'être terroriste et maintenant ils mettent en œuvre une stratégie centrée sur la démolition de l'image du président.

« iIs veulent que je m'en aille pour pouvoir gouverner sans avoir été élus, » a-t-il affirmé après avoir dénoncé le fait qu'au Pérou « on fait une utilisation indue des instruments juridiques de façon récurrente. »

Et il a assuré que les preuves de l'instrumentalisation politique de la justice sont déjà irréfutables.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/10/20/peru-presidente-castillo-solicita-activacion-de-carta-interamericana-a-la-oea/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/10/perou-pedro-castillo-demande-l-activation-de-la-charte-democratique-de-l-oea.html