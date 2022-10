Pérou: Pedro Castillo parle de redistribuer la richesse à la conférence de l’OEA

En plus de combattre la pauvreté, il faut distribuer la richesse, a déclaré aujourd'hui le président du Pérou Pedro Castillo à l’inauguration de la 52e assemblée générale de l'Organisation des Etats Américains (OEA).

Dans son discours, il a abordé la lutte contre les inégalités et la discrimination, le thème de la rencontre qui rassemble 24 chanceliers et hauts fonctionnaires des pays membres de la vieille organisation.

Il a dit qu'on doit agir de manière efficace contre les inégalités et il a prévenu qu'on doit non seulement lutter contre la pauvreté car c'est nécessaire mais aussi redistribuer la richesse.

Il a expliqué que la richesse, dans les pays de la région, est concentrée dans les mains de quelques familles tandis que beaucoup n'ont rien et il a cité à ce sujet une étude selon laquelle pour un dollar de chaque citoyen moyen, il y a 190 000 $ de disponibles chez l'un des plus riches.

Castillo a ajouté que la lutte contre les inégalités et la discrimination « a des racines profondes dans notre histoire à des époques et dans des endroits différents, des hommes et des femmes ont même donné leur vie en luttant pour éradiquer la souffrance » que provoquent ces maux.

« C'est un héritage que nous ne devons pas oublier » bien que les outils pour combattre les inégalités soient différents aujourd'hui, a-t-il affirmé.

D'autre part, il a appelé à « abattre les brèches de discrimination souvent niée par ceux qui couvrent les campagnes de haine. »

Le secrétaire général de l'OEA, Luis Almagro, a aussi évoqué le thème de la conférence mais n’a pas perdu l'occasion de promouvoir sa conception de la démocratie sans mentionner le pluralisme. Et il a déclaré que ce système devait « être une règle sans exception pour tous les pays des Amériques. »

L'assemblée se poursuivra demain avec une journée de sessions plénières au centre des conventions de Lima et on a annoncé la présence du secrétaire d'État nord-américain Anthony Blinken.

