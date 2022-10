Venezuela:  Des actions de CITGO vendues illégalement aux États-Unis

Le Gouvernement du Venezuela a rejeté mercredi l'ordre donné par le juge du district de Delaware, États-Unis (USA), Léonard Shark, d'une « soi-disant vente judiciaire » des actions de l'entreprise d’Etat CITGO Petroleum appartenant à Petroleum de Venezuela.S.A. (PDVSA).

La Commission Présidentielle Alí Rodríguez Araque a émis un communiqué dans lequel elle dénonce « l'ordre illégal » donné par le juge étasunien « qui établit un ensemble de procédures pour une soi-disant vente judiciaire des actions de CITGO Petroleum. » Cette organisation formée par le président Nicolas Maduro pour renforcer l'industrie pétrolière nationale a souligné qu'elle « rejette catégoriquement cette décision téméraire, viciée, arbitraire et partiale du juge qui l'a prise. »

Elle ajoute que cette décision favorise l’entreprise Crystallex International Corp. (Crystallex), qui répond au pouvoir hégémonique des États-Unis dans « sa guerre multiforme et sa prétention de pillage connu et sans discrimination des actifs du peuple vénézuélien. »

Le Gouvernement vénézuélien affirme aussi que cette décision « qui viole le droit international constitue une nouvelle escalade de manoeuvres illégales avec la complicité des usurpateurs Juan Guaido et José Ignacio Hernández. »

Et il prévient que ces actions « créent un président dangereux qui pourrait être le début d'une période obscure en relation avec le schéma sensible des investissements étrangers en territoire étasunien. »

Enfin, le communiqué souligne que le Venezuela « ne renonce sera jamais à la légitime défense de ses droits et se réserve le droit d'agir devant les instances et les mécanismes internationaux qui l’assistent avec l'engagement ferme de protéger et de préserver le patrimoine de la République dont l'unique propriétaire est le peuple vénézuélien.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/venezuela-rechazo-juez-eeuu-citgo-pdvsa-20221012-0019.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/10/venezuela-des-actions-de-citgo-vendues-illegalement-aux-etats-unis.html