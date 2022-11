Amérique latine : D'ancien présidents demandent à  Nicolas Maduro à relancer l’UNASUR

Monsieur le président,

Nous sommes un groupe d'anciens présidents, de chanceliers, de ministres, de parlementaires et d'intellectuels sud-américains qui cherchons à affronter les défis du temps présent. La nécessité de laisser derrière nous une histoire de rêves brisés, de promesses non tenues et d'opportunités perdues nous anime. Une pandémie qui frappe le monde depuis presque trois ans, la guerre de la Russie contre l'Ukraine et l'aggravation du conflit entre la Chine et les États-Unis ont créé un nouveau scénario international. La mondialisation telle qu'elle a été organisée jusqu'à présent est en question. Les vieilles formes d'intégration asymétrique entre les pays du centre et les pays de la périphérie le sont aussi. Le monde nouveau qui émerge amène des menaces mais aussi des opportunités que nous ne pouvons pas à nouveau laisser passer. Une crise climatique qui ne cesse pas de s'aggraver et une anomie concernant le respect du droit international provoque une sorte de chaos mondiale dans lequel apparaît même le risque d'une tragédie produite par les armes nucléaires. Cela demande une intervention urgente des organismes multilatéraux qui aujourd'hui malheureusement sont affaiblis et pour le moins impuissants.

L’hégémonie nord-américaine est défiée par l'émergence de la Chine, un pays millénaire gouverné de manière centralisée. Pour sa part, l'Union européenne cherche à défendre son modèle de cohésion sociale et à ouvrir sans y être parvenu pour l'instant des espaces qui lui permettraient de conquérir son autonomie stratégique. Parallèlement, l'appel du Sud Global avec de nouvelles puissances émergentes cherche à s'ouvrir une voie et à influer sur la conception d'une nouvelle gouvernance de la planète.

Une caractéristique essentielle du nouveau scénario est la fragmentation de l'espace mondial qui tend à s’organiser autour de grand blocs régionaux qui, dans la mesure où ils se ferment, peuvent en arriver à devenir de véritables forteresses. La géopolitique tend à déplacer la raison économique du centre de gravité des décisions. Dans le cadre de cette nouvelle actualité, des notions comme la souveraineté sanitaire, alimentaire ou énergétique apparaissent. Les pays de l'Union européenne à commencer par l'Allemagne, le plus puissant économiquement, font face de façon dramatique aux rigueurs de leur dépendance énergétique envers une puissance avec laquelle ils sont entrés en conflit. Dans ce monde de blocs régionaux, notre Amérique latine apparaît comme une région marginale et sans importance. C'est de loin la région la plus frappé par la pandémie et par la crise économique et social qu'il a suivie.

Avec seulement 8 % de la population mondiale, l'Amérique latine enregistre plus d'un quart du total des morts du au COVID. Elle a subi une récession deux fois plus profonde que celle de l'économie mondiale et a vu augmenter de presque 50 000 000 le nombre de personnes qui vivent dans la pauvreté. Dans la région, la fragilité des structures de production, l'accentuation de la dépendance à un petit nombre de matières premières, l'affaiblissement des institutions démocratiques et la fragmentation politique qui empêche d'élever une voix commune face aux problèmes mondiaux prévalent. Le récent « sommet des Amériques » a montré avec une crudité absolue l'absence d'une position commune de nos gouvernants au point que le centre de la discussion a été occupé par les exclusion et les absences.

Monsieur le président,

La conviction que ce cadre consternant n'est pas inexorable nous soutient. Notre région peux plus. Petit à petit, le processus d’intégration revit. L'initiative du président mexicain Andrés Manuel López Obrador a permis de réactiver la Communauté des Etats Latino-américains et Caribéens (CELAC) créée en 2010, qui était paralysé depuis 2017. Le sommet qui a eu lieu en septembre 2021 a rendu possible une nouvelle rencontre et l'adoption d'un important plan d'action en matière d'autosuffisance sanitaire destiné à renforcer la production et la distribution de médicaments, en particulier de vaccins, pour réduire notre dépendance extérieure. Actuellement, la présidence tournante du président de l'Argentine Alberto Fernandez cherche à donner une continuité à cet effort en renforçant « l'unité dans la diversité » comme impératif éthique pour croître avec plus d'égalité et de justice.

L’intégration est aujourd'hui plus nécessaire que jamais. Un effort important dans cette direction permettrait d'alimenter un cercle vertueux qui renforcerait les instances multilatérales, qui apporterait un bien supérieur aujourd'hui en danger : la Paix. À la différence d'autres régions, l'Amérique latine et les Caraïbes ont depuis longtemps éradiqué les guerres entre les pays et peuvent se présenter au monde comme une zone de Paix. Elles peuvent aussi être une région qui apporte la paix en pratiquant une politique rigoureuse d'autonomie par rapport aux grandes puissances. Une Amérique latine intégrée, non-alignée et en paix récupérera son prestige international et pourra surmonter l'absence d'importance dans laquelle nous nous trouvons. Nous serons ainsi en meilleures conditions pour affronter les quatre menaces les plus importantes qui frappent la région : le changement climatique, les pandémies, les inégalités sociales et la régression autoritaire.

Les récentes élections ont permis la victoire de gouvernants et de coalitions politiqsues favorable à une nouvelle stimulation de l'intégration régionale. À partir de janvier 2023, nous aurons dans tous les pays les plus importants sans aucune exception, des Gouvernements partisans de la reprise et du renforcement des processus d'intégration. C'est une occasion que nous ne pouvons pas laisser passer. Ensemble, nous pouvons faire entendre notre voix. Divisés, ils nous rendent invisibles et ne nous sommes pas entendus. Les efforts en matière d'intégration sont anciens et jusqu'à présent leurs résultats sont modestes. Les différences avec d'autres schémas comme celui de l'Union européenne (UE) ou de l'Association des Nations du Sud-est Asiatique (ASEAN), entre autres, sont abyssales. Ainsi, par exemple, alors que dans l'Union européenne, le commerce inter-régional représente plus de 70 % du commerce total, en Amérique latine, après des chutes successives, actuellement, il n'atteint pas plus de 13 %.

L'idée noble de l'intégration en est venue à être pour beaucoup une tâche impossible. Des décennies de frustration ont miné le prestige de l'idée même d'intégration et affaibli le camp des forces sociales et politiques appelées à la soutenir. Pour avancer, la substance doit dépasser la rhétorique, les réalisations doivent être au-dessus des discours.

La diversité de la région latino-américaine et caribéenne oblige à comprendre l'intégration comme un processus nécessairement à géométrie variable qui se compose de plusieurs plans qui c'est se déroulent à différentes vitesses. Chacune des sous-régions a des particularités qui, si elles ne sont pas prises en compte finissent par freiner l'ensemble du processus. Le Mexique en Amérique du Nord, l'Amérique centrale, les Caraïbes, l’Amérique du Sud ont des objectifs et des revendications communs par rapport au monde mais présentent aussi des particularités qui leur sont propres. Il est évident qu'une grande nation comme le Mexique est une réalité particulière très différente de celle de l'Amérique du Sud étant donné que son commerce est fortement orienté vers le marché-nord américain, concentré sur des biens manufacturés et avec beaucoup moins d’influence que la Chine. L'exception mexicaine ne doit pas se transformer en rivalité. Si à un moment cela l'a été, l’heure est venue de la surmonter. De profonds de liens historiques, culturels et linguistiques nous unissent au Mexique. Dans le nouveau scénario international organisé autour des grands blocs, une relation étroite entre le Mexique, l'Amérique centrale, les Caraïbes et l'Amérique du Sud représenterait un grand avantage pour l’ensemble.

L'Amérique du Sud constitue une entité en soi avec ses 18 000 000 de kilomètres carrés et ses 422 000 000 d'habitants qui représentent au moins deux tiers de la population totale de l'Amérique latine. Avec des côtes sur l'océan Atlantique et sur le Pacifique, elle a un énorme potentiel pour des processus d'intégration physique et de communication qui doivent être mis en pratique dans le stricte respect des standards environnementaux exigeants, l'organisation de chaîne de production et le développement d'un marché commun. L'Amérique du Sud a aussi de grands espaces pour la coopération dans le domaine politique, culturel, financier, militaire et scientifique et technique.

D’autre part, des changements politiques très récents comme ceux qui ont eu lieu au Chili, en Colombie et au Brésil, donnent dans cette région une nouvelle impulsion transformatrice. Les potentialités de l'Amérique du Sud ne peuvent se concrétiser que dans la mesure dans laquelle les pays qui la composent créent un espace qui leur permet de se concerter, d’identifier des projets communs et de développer des initiatives conjointes. Cette nécessité a été bien vue à l'époque et a amené la formation de l'Union des Nations Sud-Américaines (UNASUR) grâce au traité de constitution signé au Brésil en 2008 qui est entré en vigueur en 2011.

Pendant ses 7 années de fonctionnement, l’UNASUR a développé de multiples initiatives intéressantes. Ses efforts en matière de gestion de crise politique et institutionnelle sont particulièrement appréciés et le fonctionnement du Conseil de Défense qui a fait des avancées notables sur ce terrain délicat est mis en valeur. Des progrès ont été également réalisés dans le domaine de la santé, dans l’élaboration d'un large portefeuille de projets d'infrastructures physiques. Mais sa faible capacité d'exécution, l'absence d'une dimension économique, commerciale et productive et l'abus du veto implicite dans la règle du consensus dans les processus de prise de décision même pour la nomination du secrétaire général, ont facilité la paralysie de l’UNASUR et la tentative de la remplacer par ce qu'on appelle le Forum pour le Progrès de l'Amérique du Sud (PROSUR) en 2019. Mais dans les faits, le PROSUR n'a pas cessé d’être une entreprise improvisée et précaire avec des capacités d'opération nulles comme cela a été démontré avec sa totale inefficacité durant la pandémie, à un moment dans lequel l'action concertée était particulièrement nécessaire. Le PROSUR est actuellement une coquille vide, une institution fantôme.

Par conséquent, la reconstruction d'un espace de concertation sud-américaine efficace est urgente. Comme cela a été prouvé dans l'étude du Center for Economic and Policy Research (CEPR), le traité de constitution de l’UNASUR de 2008 est toujours en vigueur pour tous les pays qui ne l'ont pas dénoncé et l'organisation continue à exister au niveau international. Au moins 5 pays n'ont pas dénoncé le traité et parmi ceux qui l’ont fait, il y en a au moins deux, l'Argentine et le Brésil, qui l‘ont fait de façon illégale, raison pour laquelle ils pourraient opter pour l'annulation de leur dénonciation. Mieux encore, comme cela a été démontré dans l'étude en question, aucun des 7 pays qui se sont retirés n’a respecté ce qui est prévu dans le traité de constitution concernant la recherche du dialogue politique (article 14) pour la résolution des controverses ou pour la mise en place d'amendements prévu dans l'article 25. En résumé, l’UNASUR existe toujours et reste la meilleure plate-forme pour reconstituer un espace d'intégration en Amérique du Sud.

Mais il ne s'agit pas d'une reconstitution purement nostalgique d'un passé qui n'existe déjà plus. Une nouvelle UNASUR doit se créer en faisant une autocritique des déficiences du processus précédent.

Concrètement, on doit :

garantir le pluralisme et sa projection au-delà des affinités idéologiques et politiques des Gouvernements de service. En ce sens, il y a beaucoup à apprendre de schémas comme l’UE ou l’ASEAN dans lesquels coexistent des pays avec des Gouvernements et même des régimes très différents.

2) remplacer la règle du consensus qui finit par provoquer un effet paralysant par un système de prise de décision avec des quorum différents selon les matières dont il est question. En particulier, l'élection du secrétaire général ne peut être sujette au droit de veto d'un pays.

3) incorporer de nouveaux acteurs qui complètent l’effort des Gouvernements et des Parlements. Les universités, les instituts technologiques, les centres culturels, les représentants syndicaux, les entreprises grandes petites et moyennes doivent être incorporés au processus. En leur absence, l'intégration perd de sa vitalité et tend vers la bureaucratie.

4) privilégier la mise en pratique d'un ordre du jour prioritaire. L'institution doit se construire à partir de l'ordre du jour en veillant à sa faisabilité et non l'inverse comme cela a été notre addition latino américaine.

Ordre du jour prioritaire doivent figurer au moins :

–Un plan d'autosuffisance sanitaire destiné particulièrement à la production et à l'achat conjoint de vaccins et de matériel sanitaire indispensable.

–Des accords pour faciliter une migration ordonnée.

–Un programme intégré d'attaque du changement climatique dans le respect des accords de Paris.

–Des travaux prioritaires de connexion routière, ferroviaire et énergétique.

–La récupération pour la région de la banque Inter américaine de développement (BID) et le renforcement de la banque de développement de l'Amérique latine (CAF).

–Des mesures qui favorisent la coopération entre les entreprises de la région comme l'achat public conjoint et l'harmonisation des régulations.

–La construction d'une conception commune de la région par rapport aux principaux défis mondiaux qui ont été présentés au G20 par les 3 pays latino-américains qui participent à cette instance : l'Argentine, le Brésil et le Mexique.

–L'établissement d'un groupe de travail pour avancer vers un système de financement des échanges commerciaux dans la perspective d'une future intégration monétaire quand les conditions macro-économiques le permettront.

–Une conception commune de la dette extérieure et du financement international pour les pays à revenus moyens qui constituent la majorité des pays de la région.

–Des mécanismes qui facilitent la collaboration en matière de sécurité publique des citoyens.

–Des accords destinés à promouvoir des programmes d'éducation et de formation permanente en particulier dans le monde du travail pour affronter le défi de la digitalisation.

Des politiques conjointes destinées à réguler l'action des grands monopole technologiques.

La reconstitution d'un espace régional sud-américain n'est pas contradictoire avec l'avancée de l'intégration latino-américaine dans un sens plus large. Une nouvelle ou UNASUR peut être parfaitement adaptéE à la projection de la CELAC. Bien mieux, il ne faut pas oublier que l'ancienne un sourd a été décisive dans la création de la CELAC. La nouvelle UNASUR peut, en conséquence, être une force qui renforce la CELAC comme celle-ci s'est reconstruite à partir de 2021.

Sur la base du principe de géométrie variable, on peut identifier une division des rôles en vertu de laquelle la CELAC serait appelée à se reconstruire dans l'espace privilégié pour définir une position commune de la région sur les problèmes de l'ordre du jour multilatéral : le changement climatique, la transition énergétique, le commerce, les investissements, le financement international, les droits de l'homme, le désarmement, la paix et la sécurité, les migrations, le trafic de drogue et la délinquance organisée. Pour cela, la CELAC doit être dotée d'un minimum d'institutions et d’un secrétariat technique avec une capacité exécutive.

Monsieur le président,

C'est dans les moments de crise et dans l'adversité que l'expérience et la sagesse des gouvernants est particulièrement nécessaire. Dans le scénario actuel, les conquêtes démocratiques si difficilement obtenues en Amérique latine après les dictatures qui ont frappé la région dans les années 70 sont en danger. Nous avons de grandes attentes concernant l'autorité que vous exercez face à ces pays. Nous avons confiance en votre vision pour faire de l'Amérique du Sud le moteur de nouveaux niveaux d'unité et d'intégration latino-américaines ancrées dans la solidarité continentale et dans les valeurs permanentes de paix et de démocratie.

Anciens présidents:

Michelle Bachelet, Chile

Rafael Correa, Ecuador

Eduardo Duhalde, Argentina

Ricardo Lagos, Chile

José Mujica, Uruguay

Dilma Rouseff, Brasil

Ernesto Samper, Colombia

Ex Cancilleres

Celso Amorin, Brasil

Rafael Bielsa, Argentina

Belela Herrera, Uruguay

José Miguel Insulza, Chile

Jorge Lara, Paraguay,

Guillaume Long, Ecuador

Heraldo Muñoz, Chile

Rodolfo Nin, Uruguay

Aloizio Nunez, Brasil

Felipe Solá, Argentina

Jorge Taiana, Argentina

Liste des autres signataires accessible en cliquant sur le lien. de l’article

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://albaciudad.org/2022/11/grupo-de-puebla-rechaza-medidas-coercitivas-unilaterales-a-venezuela/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/11/amerique-latine-d-ancien-presidents-demandent-a-nicolas-maduro-a-relancer-l-unasur.html