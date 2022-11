Argentine : Le lithium pour fabriquer des dollars

L'Argentine possède la seconde réserve mondiale de lithium. Il y a deux projets en cours, 7 prévus pour la production et 43 pour l’exploration.

Le lithium est l'un des combustibles de Sergio Massa pour faire avancer la fabrication de dollars et a été l'un des axes de la réunion bilatérale du président Alberto Fernandez avec son homologue de Bolivie, Louis Arce lors de leur visite en Colombie à l'occasion de l'investiture de Gustavo Pétro. Il y a 50 projets concernant le lithium dans différentes phases d'exploitation et de développement dans le pays et seuls 2 projets de production : qu’attend-on de cette ressource ?

En Argentine, il y a deux projets de production de lithium, à Jujuy et Catamarca et il existe environ 50 projets en phase d'exploration, c'est-à-dire en train de prouver l'existence réelle du minerai et de déterminer la quantité et la qualité des réserves qui existent aux différents endroits, dont 7 entreront en phase de production dans les prochaines années.

Selon le ministère des mines, les deux projets actifs produiront cette année 37 000 tonnes de carbonate de lithium. La mise en marche de Caucharí Olaroz à Jujuy début 2023 pourrait porter ce chiffre à 80 000 tonnes, et on pense qu'il pourrait être encore plus important en 2024. Le compte qu'ils font au Gouvernement est qu'ainsi, l'Argentine pourrait exporter pour 4 000 000 000 de dollars de lithium par an en six ans au lieu de 200 000 000 de dollars en 2021.

« Le développement conjoint du lithium nous permet d'ajouter de la valeur aux exportations et d’organiser la formation de techniciens et de scientifiques. L’Argentine, la Bolivie et le Chili composent le triangle du lithium, une zone essentielle pour notre développement pour laquelle nous continuerons de travailler, » a écrit sur les réseaux sociaux le président Fernandez après sa rencontre avec Arce.

Tous les projets sont situés dans le Triangle du Lithium composé par ces trois pays, une zone qui concentre 50 % des réserves de ce minerai au niveau mondial. La Bolivie est le pays qui possède les plus importante réserves de lithium au monde avec 51 000 000 de tonnes, au-dessus des 14 800 000 tonnes de l'Argentine et des 8 300 000 du Chili. Ensuite, il y a les États-Unis et l’Australie.

Les deux projets actifs sont la saline Olaroz exploitée par les Sels de Jujuy, composés par Orocobre S.A. (Canada), Toyota Tsusho Corp (Japon), Jujuy Energía et Minería Sociedad del Estado (JEMSE), l'entreprise minière d'État de la province et le projet Phœnix, dans la Saline de l'Homme Mort à Catamarca, exploité par Livent, une compagnie sous-traitante de la société étasunienne FMC.

Le projet qui entrera en production le plus rapidement est Cauchari Olaroz, à Jujuy, exploité par Minera Exar, une entreprise dans laquelle la compagnie canadienne Lithium Americas et la compagnie chinoise Jiangxi Ganfeng Lithium ont chacune 45,75 % des actions et JEMSE les 8,5 % restants. Le projet commencera à être exploité commercialement fin 2022 et pourra produire 40 000 tonnes de carbonate de lithium par an lorsque ses installations seront au maximum de leurs capacités.

A Salta, le projet avancé est le Centenario–Ratones à la charge de la compagnie française Eramine. Il produira 24 000 tonnes par an dès le début de 2024. Dans une seconde étape, on pense qu'il arrivera à produire entre 60 000 et 70 1000 tonnes par an.

Notre projet avancé est Puna Mining dans la Saline del Rincón. Au début, il aura une capacité de production de 2 000 tonnes par an de carbonate de lithium et on pense qu'il pourrait atteindre 12 000 tonnes par an. Dans la province, le projet Mariana (salins de Llullaillaco) mis en œuvre par la compagnie chinoise Ganfeng est également avancé. La construction d'une usine pilote a déjà débuté.

Il y a actuellement quatre projets d’exploration à Catamarca qui produiront du lithium prochainement: Tres Quebradas dans la Lagune Tres Quebradas mis en oeuvre par l’entreprise chinoise Liex. Elle devrait produire et commencer à exporter du lithium en 2024, et on prévoit 20 000 tonnes par an pendant 20 ans.

Dans la Saline de l'Homme Mort se trouve Sel d'Or, mis en œuvre par la compagnie sud coréenne POSCO. Fin 2023 et début 2024, le projet aura une capacité de production de 25 000 tonnes d'hydroxyde de lithium par an.

Sel de Vie, mi en œuvre par la compagnie australienne Allkem (une fusion des compagnies Orocobre et Galaxy Resources également australiennes) est un peu moins avancé et cherche des investisseurs pour financer la construction de l'usine de production qui prendra 18 mois.

