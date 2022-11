Bolivie: Le Gouvernement annonce la date d'installation de la commission du recensement

Le président Luis Arce a souligné que la formation de la commission répond aux propositions des autorités élues lors de la Rencontre plurinationale pour un recensement avec consensus.

Le président bolivien Luis Arce a déclaré mercredi que vendredi prochain sera installée la commission technique qui décidera de la date du recensement de la population dans le pays.

Le président Luis Arce, en pour annonçant la date de début des travaux de la commission technique qui fixera la date du recensement, a affirmé qu'elle fournira la certitude à la population de l'exécution et la qualité du processus de recensement et a exhorté à abandonner toute mesure de pression portant atteinte au processus.

Sur son compte Twitter, Luis Arce a souligné que la formation de la commission, qui sera accompagnée par des organismes internationaux, est la réponse aux propositions des plus de 300 autorités élues réunies lors de la Rencontre plurinationale pour un recensement avec consensus.

Le ministre de la planification du développement, Sergio Cusicanqui, et le porte-parole du président, Jorge Richter, ont annoncé à Santa Cruz qu'il n'y avait aucune raison de maintenir les mesures de pression et qu'il était temps de donner la tranquillité au peuple de Santa Cruz et au peuple bolivien.

La veille, le porte-parole du président a révélé qu'une réunion avait eu lieu avec des représentants du Comité inter-institutionnel de Santa Cruz et qu'un pré-accord avait été conclu pour pacifier le département.

Cependant, cet accord a été rejeté en moins de 24 heures par les partisans du gouverneur de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

Selon le fonctionnaire Jorge Richter, lors de la réunion de mardi, ceux qui poursuivent la grève illimitée et ceux qui marchent vers Santa Cruz se sont engagés à abandonner la tension et à permettre le dialogue.

En deuxième point, le président Arce a proposé de laisser la date du recensement ouverte, et en troisième point se trouve l'initiative de la Rencontre plurinationale selon laquelle une table technique définit la date de l'enquête nationale a été ratifiée.

Le quatrième accord préliminaire a été que l'accord à atteindre soit reflété dans un document et présenté au pays comme un engagement des deux parties.

La consultation nationale devait avoir lieu en novembre, mais le gouvernement d'Arce a annoncé en juillet son report pour des raisons techniques, ce qui a motivé la manifestation dans la région de Santa Cruz.

