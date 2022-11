Bolivie:  Qu'est-ce qu'une dictature ?

Par Camilo Katari,

Les récentes déclarations du gouverneur du département de Santa Cruz nous ont incités à chercher la façon de gouverner qu’il est met en place d'abord dans sa charge de président du comité civique et ensuite en tant que gouverneur.

Sauna attitude depuis son apparition publique n'est certainement pas démocratique, le système de terreur qu'il utilise dans ses convocations aux grèves, aux blocages et aux conseil municipaux sont des mesures de pression envers le Gouvernement central et enlèvent son autorité, par exemple, au gouverneur Ruben Costas qu'il a qualifié de « traître. »

Dans cette tentative avec l'aide du dictionnaire des sciences sociales de Rogelio Moreno Rodríguez, nous avons trouvé le système de gouvernement dans le département de Santa Cruz et ce système n'est rien d'autre qu'une dictature. Dans ce dictionnaire, on dit que la dictature est une « forme de gouvernement par laquelle une ou plusieurs personnes assument sans limite et de façon absolue les fonctions complètes de la souveraineté et concentrent l'exercice du pouvoir public.

Cette forme politique constitue actuellement un système despotique dans lequel l'arbitraire est érigé en norme juridique sans intervention de la volonté des citoyens ni le contrepoids de la responsabilité.

Depuis les années 50, l'oligarchie régionale, créée sur la base des latifundios d’élevage, ont organisé une espèce de « gouvernement local » que nous pensons motivé par l'absence d'attention de l'État dont le centre économique, comment on le sait, était les compagnies minières de l'Occident.

Après 1952, l'État nationaliste avec sa politique de « substitution des importations » a donné un élan aux tâches d'exportation de bois et à l'industrie pétrolière. Sur cette base, des capitaux ont été injectés pour développer l'infrastructure routière, de la santé et de l’éducation.

Ce Gouvernement parallèle du comité civique a été coopté complètement par les groupes de pouvoir économique qui sont le groupe qui « gouvernent de fait » le département de Santa Cruz. Pour cette raison, ils sont loin du système démocratique. Une preuve de cette affirmation et La déclaration publique de l'actuel gouverneur qui affirme que le fait de ne pas inviter les plus hautes autorités de l'État aux activités départementales est « une décision personnelle ». Il assume de cette façon le fait que lui, Monsieur le gouverneur est l’État. comme l’aurait fait un roi de France dans les années 1700.

L’attitude de cet individu si elle n'avait pas le poids politique qui lui confère l'origine démocratique de son élection serait un cas de plus dans la vie politique anecdotique bolivienne avec Melgarejo, Pereda, Natusch ou García Mesa. Santa Cruz est piégée par ce Gouvernement factuel qu’est le comité civique qui, à force de terreur, tient une grande partie de la population sous sa coupe parce qu'il existe aussi des secteurs qui résistent à cette forme d'administration des intérêts publics.

Comme toute dictature, à Santa Cruz, un groupe paramilitaire qui s'occupe de maintenir la crainte a été créé. Pour cette mission ; comme nous le savons par les leçons du maître A. Touraine, un mouvement social doit identifier un objectif, une espèce d'ennemi qui, dans ce cas, et le « gouvernement central » indépendamment de son contenu idéologique. Ce qualificatif a été appliqué à tous les Gouvernements démocratiques des 50 dernières années par le comité civique et les autorités régionales qui ont réussi à placer cette phrase et sa connotation dans la subjectivité collective et individuelle du peuple de Santa Cruz.

Le scénario de cette dictature régionale exercée par le comité civique a été travaillé patiemment pendant de longues années avec la collaboration efficace des médias qui, pendant ce siècle, ont rendu plus efficace ce processus de colonisation de la subjectivité.

Se libérer d'une dictature demande un esprit démocratique solide, un ensemble d'individus qui réussissent à identifier les intérêts réels de la population et à exercer une pression pour en finir avec ce mécanisme de domination et de soumission comme l'on fait les quatre femmes de la mine pour renverser le dictateur Hugo Banzer. Salut, en ce mois de son anniversaire, au héroïque peuple de Santa Cruz qui espère des jours meilleurs et sans dictature !

