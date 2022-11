Brésil: Bolsonaro appelle à respecter l'ordre constitutionnel

Deux jours après le second tour de l'élection présidentielle au Brésil, au cours de laquelle Luiz Inácio Lula da Silva a été élu, l'actuel président Jair Bolsonaro s'est prononcé mardi et a exhorté à respecter l'ordre constitutionnel dans le pays.

Bien qu'il n'ait pas reconnu sa défaite lors des élections précédentes et qu'il n’ait pas fait référence à Lula pour le féliciter de sa victoire, il a déclaré qu'il continuera à remplir les mandats de la Constitution du pays sud-américain.

"En tant que président de la République et en tant que citoyen, je continuerai à remplir tous les mandats de notre Constitution", a-t-il déclaré à la presse.

Face aux blocages de voies dans plusieurs états par des sympathisants bolsonaristes qui protestent contre les résultats du ballottage, le président a déclaré que "les manifestations pacifiques seront toujours les bienvenues, mais nos méthodes ne peuvent pas être celles de la gauche ».

L'actuel chef de l'État a remercié ceux qui ont voté pour lui au second tour des élections et a assuré qu'ils étaient "en faveur de l'ordre et du progrès ».

Après son bref discours, le ministre de la Maison civile, Ciro Nogueira, a rapporté que Bolsonaro l'avait autorisé à entamer le processus de transition du gouvernement.

"Le président Jair Messias Bolsonaro m'a autorisé, quand il me l'indiquera, sur la base de la loi, à entamer le processus de transition", a-t-il déclaré aux médias.

Pour sa part, la présidente du Parti des Travailleurs (PT), Gleisi Hoffmann, a déclaré que le vice-président élu Geraldo Alckmin coordonnera l'équipe de Lula pour mener à bien le processus de transition avec le Gouvernement actuel.

Lula a remporté les élections de dimanche dernier avec 50,9% des voix, soit 60 345 999 voix , tandis que Bolsonaro a obtenu 58 206 354, soit 49,1%des voix.

