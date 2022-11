Brésil: Maduro et Lula décident de reprendre la coopération

Le président de la République, Nicolás Maduro, a eu lundi une conversation téléphonique avec le président élu du Brésil, Luiz Inácio Lula Da Silva, avec qui il a accepté de reprendre l'agenda binational de coopération.

« J'ai eu une bonne conversation téléphonique avec le président élu de la République fédérative du Brésil, Luiz Inácio Lula Da Silva, avec qui nous avons convenu de reprendre la coopération entre nos deux pays. Nous vous remercions pour votre volonté !", a écrit le président Maduro sur Twitter.

Et il a ajouté : « La volonté de travailler dur pour le renforcement de l'Amérique latine et des Caraïbes et pour le développement économique et social » des peuples du Venezuela et du Brésil.

Après avoir appris le triomphe de Lula lors du ballotage de dimanche, le chef de l'État vénézuélien a déclaré sur les réseaux qu'au Brésil, la démocratie a triomphé et il a acclamé « les peuples déterminés à être libres, souverains et indépendants ».

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

https://albaciudad.org/2022/10/maduro-y-lula-acuerdan-retomar-agenda-de-cooperacion/

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/11/bresil-maduro-et-lula-decident-de-reprendre-la-cooperation.html