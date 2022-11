Brésil: Steve Bannon demande aux partisans de Bolsonaro de continuer à manifester

Le directeur de la campagne présidentielle de Donald Trump en 2016, l’Etasunien Steve Bannon, a appelé l'extrême droite brésilienne à continuer à protester contre la victoire dans les urnes de Luiz Inácio Lula da Silva, selon une vidéo diffusée mercredi par le député Eduardo Bolsonaro. « Si les urnes électroniques n'étaient bien vues que par quelques pays, maintenant aucun pays sérieux ne les adoptera », a écrit sur son profil Twitter le parlementaire, fils du président Jair Bolsonaro, alimentant la théorie d'une soi-disant fraude au second tour. Le président sortant est retourné mercredi au Palais du Planalto après avoir passé 19 jours reclus dans sa résidence officielle, le Palais de l'Alvorada.

Éloge des « grands patriotes »

Dans la vidéo partagée par Eduardo Bolsonaro, Steve Bannon fait l'éloge des « grands patriotes du Brésil » en évoquant les manifestants qui, depuis les élections du 30 octobre, protestent devant les portes des casernes et exigent un coup d'État militaire pour empêcher que Lula soit investi le 1er janvier prochain. Selon Bannon, « ils se sont mis en danger et sont descendus dans la rue pour dire que la Constitution n'a pas été suivie en utilisant ces urnes », en référence au système électronique de vote utilisé au Brésil depuis 1996 et qui, jusqu'à présent, n'avait pas fait l'objet d'une seule plainte de fraude.

Cependant, le Parti libéral, qui a présenté Bolsonaro, a demandé mardi à la justice électorale d'invalider partiellement les résultats des élections, sous prétexte que 61% des urnes électroniques n'ont pas pu être contrôlées. "Lula est un délinquant transnational et, avec le parti qui l'a soutenu, ils sont dans les affaires depuis plus de 20 ans et veulent étendre leur pouvoir au-delà de l'Amazonie", a déclaré le conseiller vedette de l'ancien président Trump en participant virtuellement à la Conférence d'action politique conservatrice Mexique 2022, un forum mondial de politiciens d'extrême droite.

Problèmes avec la justice

Dans la vidéo partagée par Bolsonaro, Bannon soutient également que « les patriotes brésiliens ont une grande lutte devant eux » et affirme que « quand ils commencent à numériser les élections, c'est pour « les voler, car ils savent qu'ils n'ont pas le soutien du peuple ». L'ancien président exécutif de Breitbart News fait l'objet de diverses enquêtes aux États-Unis et a déjà été reconnu coupable d’être intervenu dans l'enquête sur l'attaque du Capitole en janvier 2021.

Bien que Bannon n’ait plus travaillé pour la Maison Blanche pendant l'enquête, le comité de la Chambre des représentants affirme qu'il a eu une conversation avec Trump dans les moments précédant l'attaque, et qu’il était également présent dans la salle de l'hôtel Willard à Washington, dans laquelle plusieurs partenaires du magnat républicain se sont réunis pendant les incidents.

La défaite de l'ancien président Trump aux urnes et ses allégations constantes de fraude électorale pour des irrégularités présumées dans le vote, jamais acceptées par la justice, ont été l'un des déclencheurs de l'insurrection du 6 janvier qui a fait plusieurs morts. Bannon a également été le fondateur d'El Movimiento, une « Internationale de la Nouvelle Droite », qui depuis 2019 a comme coordinateur pour l'Amérique latine le député Eduardo Bolsonaro. Selon les proches du président élu Lula, des experts liés au publiciste étasunien se seraient rendus à Brasilia pour collaborer à la récente campagne de Bolsonaro.

Retour au Palais du Planalto

Le président sortant du Brésil est revenu mercredi au siège du Gouvernement après être resté reclus pendant 19 jours dans sa résidence officielle, dont il n'était presque pas sorti depuis la défaite électorale lors du ballotage de fin octobre contre Lula. Le dernier rendez-vous de Bolsonaro sur son agenda officiel au Planalto en tant que président a eu lieu le 31 octobre, lorsqu'il a eu une réunion avec le ministre sortant de l'Économie, Paulo Guedes, le lendemain du second tour.

Pour mercredi, Bolsonaro avait prévu une rencontre avec l'ancien ministre du Développement régional actuellement sénateur élu Rogerio Marinho, a rapporté le journal Folha de Sao Paulo. Le dirigeant d'extrême droite, qui, selon ses associés, a été déprimé par sa défaite aux élections, a utilisé sa résidence officielle comme base d'opérations. La semaine dernière, le vice-président Hamilton Mourao a attribué l'absence du président de la vie publique à une maladie de la peau qui l'empêchait de porter des pantalons longs.

Au Palacio de l’Alvorada, il a reçu la visite de ministres et d'alliés et le premier novembre, il a convoqué une conférence de presse pour se prononcer sur les élections, bien qu'il n'ait pas reconnu sa défaite et se soit contenté de dire qu'il continuerait à respecter la Constitution. Ce mardi, dans sa résidence officielle, il a rencontré le dirigeant du Parti libéral, Valdemar Costa Neto, à propos du contrôle grâce auquel ils ont l'intention de remettre en question les résultats des élections.

Lula, quant à lui, a reporté son voyage à Brasilia pour diriger l'équipe de transition afin de se rétablir après l’opération du larynx qu’il a subie dimanche dernier.

