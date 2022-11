Cuba: 2 titres et un autre billet au concours continental de tir sportif

Les acteurs masculins et mixtes du pistolet à air ont régné à 10 mètres. Guillermo Alfredo Torres s'est qualifié pour les Jeux panaméricains de Santiago 2023.

Cuba a remporté la veille deux médailles d'or, une médaille de bronze et un billet pour les Jeux panaméricains de Santiago 2023 lors de la deuxième journée du concours continental de tir sportif basé à Lima, au Pérou.

Les couronnes ont été apportées par les équipes masculines et mixtes de pistolet à air à 10 mètres ; la troisième place est pour l'équipe féminine de la même modalité et le billet du fusil de chasse Guillermo Alfredo Torres, sur le skeet.

Jorge Grau, Yohe Tamayo et Guillermo Pías ont mené l'étape de qualification avec 1 718 points, devant les équipes américaines (1 715), colombiennes (1 704) et brésiliennes (1 703).

Pour l'or, contre les Nordiques Nickolaus Mowrer, James Hall et Stephen Lutz, les nôtres se sont imposés avec un tableau de 12-10. Pour le bronze, les Brésiliens ont battu les producteurs de café par disqualification.

Lors de l'événement mixte, Grau et Laina Pérez ont marqué 571 points et ont terminé deuxièmes dans la phase préliminaire, juste derrière les équatoriens Andrea Pérez et Yautung Cueva (575).

Les Antillantes ont laissé les Mexicains Alejandro Zavala et Daniel Urquiza à la troisième place de cette étape, qui ont également arrondi 571 unités mais moins de tirs au centre de la cible (16 contre 11). Les représentants du Pérou ont terminé à la quatrième place.

Pour le titre, Grau et Laina ont battu de manière serrée les Équatoriens avec un tableau de 16-14. Peu de temps auparavant, les médailles de bronze étaient restées entre les mains des Aztèques, supérieurs aux Péruviens avec un ardoise de 17-7.

En ce qui concerne la clypière féminine, Laina, Sheyla Gonzalez et Claudia Hernandez ont clôturé la phase préliminaire à la quatrième place grâce à 1 673 points. Ils ont été choisis par les acteurs des États-Unis (1 707), du Guatemala (1 676) et de l'Équateur (1 674).

Pour monter sur le podium, les nôtres ont battu les Equatoriennes Diana Durango, Andrea Pérez et Sofía Padilla 13-11 dans le match pour les médailles de bronze.

Dans la lutte pour l'or, les Américains se sont imposés sur les Guatémaltèques avec un ardoise de 12-6.

L'autre épreuve ce lundi était le skeet pour hommes, dans lequel Guillermo Alfredo Torres a obtenu des tours de 23, 22, 23, 25 et 21 points pour un total de 114. Avec ce résultat, il a obtenu la 20e place du lid et s'est qualifié pour Santiago 2023.

À l'heure actuelle, Cuba a quatre billets pour la fête multisport continentale de 2023, c’est à dire trois tireurs (Grau, Yohe et Laina) et le fusil de chasse Torres.

L'événement se poursuit ce mardi au Polígono Las Palmas, à Lima.

(Avec des informations de JIT)

Traduction Appel pour Bolivar Infos

Source en espagnol:

http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/11/08/cuba-se-agencia-dos-titulos-y-otro-boleto-en-certamen-continental-de-tiro-deportivo/

URL de cet article:

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/11/cuba-2-titres-et-un-autre-billet-au-concours-continental-de-tir-sportif.html