Cuba: 3 nouveaux joueurs dans la présélection pour le classique de baseball

La Fédération cubaine de baseball (FCB) a confirmé trois nouveaux joueurs internationaux en vue de la présélection pour le V Classic mondial de baseball, dont les actions débuteront le 8 mars 2023.

"Au cours des dernières heures, le réalisateur Armando Johnson a reçu des réponses positives de Yoan Moncada (Medias Blancas de Chicago), Yoenis Céspedes (Águilas Cibaeñas) et Onelkis García (Águilas Cibaeñas) en vue de la présélection de Cuba au V Clásico Mundial de Baseball", a publié l’entitésur Twitter.

« Nous remercions la volonté exprimée par ces joueurs, et d'autres qui ont établi une communication avec Johnson et d'autres entraîneurs et managers pour exprimer leur désir d'être pris en compte. Nous continuons à travailler", a ajouté la FCB.

Au cours des journées précédentes, l'entité a confirmé les réponses positives d'Andy Ibáñez (Tigres de Detroit), Yoan López (Mets de New York) et Elián Leyva (Naranjeros de Hermosillo), de sorte qu'il y a déjà six athlètes convoqués à la préparation qui ne militent pas dans les équipes et les ligues de l’île.

Cette gestion a lieu dans un contexte de harcèlement, de menaces et de pression pour que les joueurs d'intérêt renoncent à l'invitation de la FCB. Cette position pitoyable est dirigée par l'Association illégitime des joueurs cubains professionnels, basée en Floride, aux États-Unis.

La FCB a insisté sur le fait qu'elle formerait une équipe avec des stars de sa ligue d'élite et d'autres qui jouent dans la Major League Baseball et d'autres circuits professionnels.

Cuba fera ses débuts au V Clásico le 8 mars contre les Pays-Bas. Elle affrontera ensuite l'Italie (9), le Panama (10) et l'hôte de cette clé A, Taïwan (12). Le stade de Taichung, dans la ville de Taipei, accueillera ces actions.

