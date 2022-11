Cuba: 5 médailles pour les cyclistes aux Jeux des Caraïbes

La Havane, 13 novembre (RHC) Cinq médailles - deux d'or et trois de bronze - et le neuvième quota féminin pour les Jeux des Caraïbes centrales de San Salvador 2023 ont été remportés par les Cubaines lors de la deuxième journée des Championnats caribéens de cyclisme sur piste à Trinité-et-Tobago 2022.

En omnium, les filles n'ont pas eu à pédaler car elles étaient les seules inscrites et ont automatiquement remporté le titre et la place pour les épreuves de vélodrome à San Salvador 2023.

Leandro Marcos, le cycliste le plus expérimenté du pays, a confirmé son excellente préparation après une opération de la clavicule et a dominé l'épuisant omnium avec 136 points sur les quatre épreuves. Il est suivi par Edwin Sutherland de la Barbade (132) et Gian Carlos Hernández de Cuba (131).

Marcos s'est classé cinquième au scratch (10 km, 40 tours de l'ovale) et à la course tempo (distance similaire) ; premier à la course par élimination et troisième à la course aux points décisive (25 km, 100 tours).

Hernández a bien commencé, avec des victoires dans les deux premières épreuves, mais a terminé septième dans la suivante et quatrième dans la dernière.

Dans l'omnium, Cuba avait déjà obtenu un ticket grâce à Alejandro Parra, issu de l'épreuve panaméricaine sur piste de Lima. Cependant, en remportant cette course dans le quatuor de poursuite, il a libéré cette place et l'un de ses hommes a le droit de courir à San Salvador 2023.

Parra et Marcos font partie de l'équipe qui a obtenu la qualification vendredi. La place vacante revient au deuxième du Pérou, un coureur de Trinité-et-Tobago, qui a manqué la place après avoir perdu contre les Cubains en finale de la poursuite le premier jour.

Les autres médailles pour Cuba samedi ont été remportées par Claudia Baró de Matanzas dans l'épreuve de sprint en keirin et Daymelín Quezada de Holguín dans la course d’élimination.

Brayan Lopez d'Espiritu et Tony Garcia d'Artemio n'ont pas pu monter sur le podium dans le sprint masculin, mais ils ont eu l'occasion de courir dans un vélodrome officiel. Dans le préambule du 200m dash, ils ont réalisé des temps de 10.950 et 11.019, respectivement.

Avec Rolando M. Cairo, ils se sont qualifiés pour l'événement multisports de 2023 en prenant l'argent dans le sprint par équipe. Les champions trinidadiens avaient déjà leurs billets en poche.

Le championnat se termine ce dimanche avec plusieurs finales en discussion. Dans l’omnium masculin, Parra et Marcos chercheront à remporter la victoire qui assurera le neuvième billet de Cuba pour l'événement multisport régional.

(Source Jit)

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/deportes/304809-cinq-medailles-pour-les-cyclistes-cubains-aux-jeux-des-caraibes