Cuba: 5 victoires en Coupe du monde de boxe à Cologne

Ce mercredi, Cuba a accumulé cinq victoires et une paire de médailles de bronze lors de la Coupe du monde de boxe de Cologne 2022.

Depuis cette ville allemande, l'entraîneur Robinson Pol a fait remarquer que les Caraïbes ont fait leur devoir sans trop de problèmes, le monarque mondial Yoenlis Feliciano (75 kg) et Rafael Joubert (60 kg) ayant avancé dans le tableau des médaillés.

Les autres qui s’en sont sortis avec brio à la date d'ouverture étaient le double champion olympique Roniel Iglesias (71 kg), le triple médaillé d'or de l'orbe Lázaro Álvarez (63,5 kg) et Carlos Castillo (+92).

Ce jeudi, reviendront Roniel, Lázaro et Castillo, et Alejandro Claro (51 kg), Saidel Horta (57 kg), Albert González (80 kg) et Freddy Pérez (92 kg), tous pour des médaillés de bronze, seront lancés.

La joute a inscrit 85 hommes de 13 pays, aura ses finales dimanche et devient la première rencontre de l'équipe d'élite de l'île avec le continent européen de l'année qui se termine.

Cubains à la première date:

60 kg : Rafael Joubert (CUB) 3-0 à Ramzik Sargsyan (EUBC)

63,5 kg : Lázaro Álvarez (CUB) 3-0 à Mert Caliskan (GER)

71 kg Roniel Iglesias (CUB) 3-0 à Sebastián Terteryan (DEN)

75 kg : Yoenlis Hernandez (CUB) 3-0 à Marcel Meinl (AUT)

+92 kg : Carlos Castillo (CUB) 3-0 à Sabyrgali Amanat (KAZ)

Cubains convoqués à la deuxième date:

71 kg : Roniel Iglesias (CUB) vs Visheslav Bryhadenk0 (UKR)

+92 kg : Carlos Castillo (CUB) vs. Nikita Putilov (GER)

63,5 kg : Lázaro Álvarez (CUB) vs. Lundgaard Jenfen (DEN)

51 kg : Alejandro Claro (CUB) vs. Salah Ibrahim (GER)

57 kg : Saidel Horta (CUB) vs. Vasile Usturoi (BEL)

82 kg : Albert Gonzalez (CUB) vs. Ben Ehis (GER)

92 kg : Freddy Perez (CUB) vs. Madi Amirov (KAZ)

